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На все ракеты, запускаемые с Восточного, будут устанавливаться видеокамеры
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На все ракеты, запускаемые с Восточного, будут устанавливаться видеокамеры 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует устанавливать видеокамеры на ракеты-носители при всех последующих запусках с космодрома Восточный.
Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора госкорпорации по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
"Сейчас запуски с Восточного обеспечиваются камерами, установленными на ракетах-носителях «Союз». И на каждом следующем пуске с Восточного будет также", — сказал Хайлов.
По его словам, когда идет выведение разгонного блока и полезной нагрузки на промежуточную орбиту, работает камера, которая в реальном времени показывает полет ракеты. «Это технологическое телевидение, после запуска запись выкладывается для всеобщего просмотра», — уточнил он.
Хайлов также добавил, что на разгонные блоки «Фрегат» также устанавливаются камеры, чтобы отследить выведение полезной нагрузки на расчетную орбиту.
Первый в этом году пуск с Восточного состоялся 1 февраля, на орбиту были выведены российские аппараты «Метеор» и два «Канопуса», а также девять малых спутников из разных стран. На этот год планируется еще два пуска с Восточного — в ноябре-декабре намечено запустить еще один аппарат «Метеор» и два спутника «Канопус».
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