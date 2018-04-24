Молодой министр: Молодежное правительство Дагестана объявляет конкурс на замещение должностей

Молодой министр: Молодежное правительство Дагестана объявляет конкурс на замещение должностей Конкурс на замещение вакантных должностей в составе Открытого молодежного правительства Республики Дагестана открыт.

Молодёжное правительство республики приглашает студентов, аспирантов, работающую молодежь и молодых предпринимателей от 18 до 30 лет стать членами их команды для формирования и реализации программ социально-экономического развития региона.

Отбор заявок пройдет с 20 апреля по 28 мая текущего года. Желающим необходимо заполнить анкету на официальном сайте молодежного правительства республики, по адресу molprav05.ru/contest.

На втором этапе прошедшие должны будут предоставить проектное предложение конкурсной комиссии.

Конкурс проводится на следующие вакантные должности молодежных министров:

культуры;

здравоохранения;

промышленности и энергетики;

экономики и территориального развития;

строительства и ЖКХ;

труда и социального развития;

природных ресурсов и экологии;

по делам молодежи;

по земельным и имущественным отношениям;

по национальной политике;

по предпринимательству и инвестициям.

«Конкурс проводится в целях формирования состава Молодежного правительства Республики Дагестан путем отбора наиболее талантливых, активных молодых граждан, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами. На официальном сайте молодежного правительства опубликована подробная информация о каждом конкурсном этапе, о требованиях к проектам конкурсантов. В период подготовки проектных предложений, для участников конкурса будут организованы различные семинары по социальному проектированию. В состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, молодежных и общественных организаций, научного и экспертного сообщества. Все кандидаты, участвовавшие в конкурсе и прошедшие в финальный этап, но не прошедшие по его итогам в состав молодежного правительства, будут приглашены в кадровый резерв и в Аппарат молодежного правительства», — говорит председатель Молодежного правительства Дагестана Султан Абдуралимов.