Власти Калмыкии предлагают построить в республике порт мощностью 20 млн тонн грузов в год

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Калмыкии предлагают построить в Лагани (город в Калмыкии, расположен в 9 км от Каспийского моря) морской порт, преимуществом которого станет круглогодичная навигация. Данное предложение планируется внести в стратегию развития каспийских портов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Строительство порта в Лагани предполагается осуществить за счет средств инвесторов без привлечения бюджетных средств. Проектная мощность портового комплекса составляет свыше 20 млн тонн в год. Преимуществами проекта является круглогодичная навигация, близость к железнодорожному и автомобильному сообщению", — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что предложение о строительстве порта сделали в рамках совещания рабочей группы президиума Госсовета РФ «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры — основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна» (прошло в Астрахани 20 апреля), одной из тем которого должна стать стратегия развития российских портов в Каспийском бассейне. Предложения от Калмыкии были учтены и внесены в соответствующий протокол.

Как пояснили ТАСС в администрации республики, сейчас в Калмыкии нет ни одного порта. Его строительство позволило бы расширить транспортные возможности республики и в целом повысить транзитный потенциал страны.

"Проект строительства порта в республике ранее уже обсуждался. Но для его реализации, безусловно, нужна поддержка федерального центра. Проект трудоемкий и капиталоемкий, но при этом перспективный", — добавили в администрации региона.

О стратегии развития портов

Подписанное премьер-министром распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года опубликовали на сайте кабмина 11 ноября 2017 года.

В пояснительной записке отмечается, что основными целями данной стратегии является укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли.