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Иран угрожает отказом от нераспространения ЯО
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Иран угрожает отказом от нераспространения ЯО 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран может отказаться от договора, направленного на прекращение распространения ядерного оружия (ЯО), если президент США Дональд Трамп откажется от соглашения, подписанного Ираном с мировыми державами в 2015 году (JCPOA).
Трамп сказал, что, если европейские союзники не зафиксируют то, что он назвал «ужасными недостатками» в соглашении, к 12 мая, он восстановит экономические санкции США против Ирана, что нанесет серьезный удар по пакту. Другие державы, которые его подписали — Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция, заявили, что хотят сохранить соглашение, которое ограничило ядерную программу Ирана в обмен на отмену большинства международных санкций. На пресс-конференции секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сказал, что Организация по атомной энергии Ирана готова к некоторым «неожиданным действиям», если ядерная сделка будет отменена. Отвечая на вопрос о возможности выхода Тегерана из договора о нераспространении ядерного оружия (NPT), Шамхани сказал: «Это один из трех вариантов, которые мы рассматриваем». Цель договора, который вступил в силу в 1970 году, заключается в том, чтобы остановить распространение возможностей создания ядерного оружия, гарантировать право всех членов развивать ядерную энергию в мирных целях. Первыми пятью державами ядерного пакта стали СССР, США, Китай, Британия и Франция. С 1970 года Иран является государством-участником договора, не обладающим ядерным оружием. Как писали «Вести. Экономика», в середине августа Тегеран заявил, что может отказаться от сделки в считанные часы. Президент Хасан Рухани заявил, что это произойдет в том случае, если США используют дополнительные санкции против Ирана. Он также намекнул, что Иран может быстро увеличить обогащение урана до уровня, который окажется даже выше, чем до подписания ядерного соглашения. "Те, кто пытаются вернуться к языку угроз и санкций, являются пленниками их прошлых заблуждений, — сказал Рухани в своем обращении. — Если они захотят вернуться к этому опыту, определенно за короткое время — не через недели или месяцы, а через несколько часов или дней — мы вернемся к нашей предыдущей [ядерной] ситуации значительно более сильными".
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