В ПАСЕ посоветовали Турции перенести досрочные выборы

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект.

В поступившем в РИА Новости заявлении говорится, что «комитет по мониторингу выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением 18 апреля 2018 года о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции 24 июня 2018 года, на полтора года раньше запланированного срока».

Комитет отмечает, что «поправки к избирательному закону были приняты парламентом только за месяц до объявления об этих досрочных выборов».

По мнению комитета ПАСЕ, «эти поправки существенно меняют правила выборов и избирательной кампании». «Они включают в себя возможность сформировать предвыборные альянсы, которые были невозможны до сих пор», — считают там.

"Крайне короткий период между принятием этих новых правил и предстоящими выборами оставляет слишком мало времени для того, чтобы политические партии скорректировали и завершили свою подготовку к выборам", — отмечается в заявлении.

Там подчеркивается, что «изменение правил выборов за три месяца до дня выборов противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (по соответствию национальных конституций европейским стандартам — ред.)».

"В то же время Ассамблея с сожалением отмечает, что 10-процентный избирательный порог — самый высокий в Европе — не был уменьшен в измененном законе, как это предусмотрено международным сообществом, включая Ассамблею. Этот очень высокий порог еще больше подорвет политический плюрализм, обойдя отдельные политические партии", — считают в комитете Ассамблеи.

Чрезвычайное положение

Комитет также выражает сожаление в связи с тем, что" в тот же день, когда были объявлены выборы, парламент утвердил расширение чрезвычайного положения, введенного после" попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре Стамбуле . Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Что касается Венецианской комиссии, комитет считает, что «невозможно провести подлинно демократические выборы в условиях чрезвычайного положения и текущих операций по обеспечению безопасности на юго-востоке Турции».

Парламент Турции ранее принял большинством голосов постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, начиная с 19 апреля.

В ПАСЕ уверены, что «чрезвычайное положение, введённое в июле 2016 года, привело к диспропорциональным мерам и неприемлемым ограничениям в отношении основных свобод, в частности, свободы выражения мнений, средств массовой информации и собраний». «Это негативно и непропорционально повлияло на оппозиционные и критические голоса, о чем свидетельствует Ассамблея в ее резолюции 2156 (2017)», — говорится в заявлении комитета.

Он сожалеет, что «с тех пор прогресс не достигнут».

Гражданское общество и СМИ "Значительное число оппозиционных парламентариев (10), журналистов (около 150) и правозащитников остаются под стражей, а многие сталкиваются с судебными делами по обвинениям, связанным с террором. Многие НПО были закрыты", — отмечается в документе.

"Многочисленные СМИ также были закрыты или скуплены проправительственными предпринимателями. Недавно принятый закон ужесточил контроль онлайн-вещания. Это еще больше сузило пространство для демократических дебатов, необходимых в период выборов…", — говорится в документе комитета по мониторингу.

"Кроме того, несколько положений новой избирательной системы поднимают серьезные вопросы о безопасности выборов и прозрачности и возможном вмешательстве исполнительной власти в избирательную администрацию", — считают в Ассамблее.

Комитет «особенно обеспокоен возможным присутствием полицейских сил на избирательных участках, что может оказать сдерживающее воздействие на избирателей».

Он также обеспокоен тем, что «решение о принятии непечатных избирательных бюллетеней делает недействительным использование штампованных бюллетеней в качестве основной меры безопасности».

Комитет также сожалеет о том, «что предыдущие и неоднократные рекомендации, сделанные Парламентской ассамблеей, Группой государств против коррупции (ГРЕКО) и БДИПЧ ОБСЕ в связи с освещением в средствах массовой информации и финансированием избирательных кампаний и политических партий, остались без внимания».

Комитет Ассамблеи обеспокоен тем, что это «будет препятствовать проведению и организации подлинно демократических выборов», и считает, что «на карту поставлена ​​общая легитимность этих выборов».

Комитет по наблюдению напоминает, что «Турция должна соблюдать фундаментальные ценности Совета Европы , включая проведение свободных и справедливых выборов».

Комитет отмечает, что «эти выборы будут иметь решающее значение; это станет заключительным шагом для перехода к президентской системе, которая предоставит широкие полномочия президенту Республики».

"Все эти факторы в совокупности серьезно бросают вызов демократическому характеру выборов. Поэтому комитет рекомендует турецким властям отложить выборы", — говорится в заключении.