Ещё
Ван И председательствовал на заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ван И председательствовал на заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Пекине председательствовал на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. На ней присутствовали главы внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
На заседании Ван И выдвинул шесть предложений по углублению сотрудничества в рамках ШОС в новых условиях:
— развивать «шанхайский дух», укреплять сплоченность и взаимодоверие, общими усилиями противостоять различным рискам и вызовам, формировать сообщество единой судьбы ШОС;
— углублять сотрудничество в области безопасности, принять радикальные и паллиативные меры по борьбе с насилием и терроризмом, обеспечить безопасность и стабильность в регионе;
— ШОС должна служить площадкой для содействия стыковке инициативы регионального сотрудничества и стратегий развития стран-участниц организации;
— полностью выявлять потенциал и стимулировать практическое сотрудничество, а также содействовать повышению уровня взаимодействия;
— укреплять гуманитарные обмены, углублять взаимопонимание и дружбу между народами государств-членов организации;
— защищать справедливость, расширять международное влияние, общими усилиями создавать международные отношения нового типа. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Встреча глав МИД стран G7 началась в Торонто МИД КНР: попытка вмешаться во внутренние дела Китая под предлогом прав человека обречена на провал Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу79
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой214
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:51
Украинский аналог Ан-70 попал на видео
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение