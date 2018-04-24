Ван И председательствовал на заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС 

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Пекине председательствовал на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. На ней присутствовали главы внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
На заседании Ван И выдвинул шесть предложений по углублению сотрудничества в рамках ШОС в новых условиях:
— развивать «шанхайский дух», укреплять сплоченность и взаимодоверие, общими усилиями противостоять различным рискам и вызовам, формировать сообщество единой судьбы ШОС;
— углублять сотрудничество в области безопасности, принять радикальные и паллиативные меры по борьбе с насилием и терроризмом, обеспечить безопасность и стабильность в регионе;
— ШОС должна служить площадкой для содействия стыковке инициативы регионального сотрудничества и стратегий развития стран-участниц организации;
— полностью выявлять потенциал и стимулировать практическое сотрудничество, а также содействовать повышению уровня взаимодействия;
— укреплять гуманитарные обмены, углублять взаимопонимание и дружбу между народами государств-членов организации;
— защищать справедливость, расширять международное влияние, общими усилиями создавать международные отношения нового типа. -0-