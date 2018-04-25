Список городских сезонных маршрутов стал известен в Челябинске

Список сезонных автобусных маршрутов утвердили в Челябинске , садовые автобусы начнут работу с 28 апреля, рассказали «АиФ-Челябинск» в городском управлении транспорта.

Для садоводов запустят 13 сезонных маршрутов:

№ 16с «ЧМК — ЧВВАИШ — Шершни» (без заезда в Челябэнерго)№ 25с «Чичерина — Теплотехнический институт — Ферросад»№ 36с «ЧМК — Политехникум — сад Металлист»№ 37с «Железнодорожный вокзал — сад Жилищник»№ 48с «Комсомольский проспект — сад Искра»№ 57с «Чичерина — Мамина — станция Межозёрная»№ 58с «Чистопольская — сад Трубопрокатчик–3»№ 67с «Автобусный парк — Областная больница — сад Мичуринец»№ 70с ««Чистопольская — сад Трубопрокатчик 2»№ 77с «ЧМК — Чичерина — сад „Вишнёвый“№ 82с „Чистопольская — сад „Станкостроитель 2“№ 85с „Железнодорожный вокзал — сад „Кристалл“№ 93с „ЧМК — ДК Строителей — Сад Авиатор 2“.

“Всего для работы на сезонных маршрутах мы задействуем 15 автобусов, включая низкопольные и особо большой вместимости (“гармошки» — прим. ред.), через месяц их количество мы намерены увеличить в два раза», — сообщил заместитель директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустам Тимуршин.

Он также отметил, что восстанавливается работа трёх регулярных маршрутов: № 23 «Автобусный парк — ТК Кольцо», № 28 «Областная больница — Политехникум», № 83 «ЮурГУ — Старокамышинск».

Транспортники обращают внимание пассажиров на изменения трассы движения ряда маршрутов — их удлинили, чтобы садоводы совершали меньше пересадок, однако изменения скажутся на интервалах движения:

Маршрут № 25с ул. Чичерина — Комсомольский проспект — Теплотехнический институт — сад «Феросад»Маршрут № 36с ЧМК — ул. 60 лет Октября — ул. Черкасская — Северный луч — ул. Героев Танкограда — Политехникум — сад «Металлист»Маршрут № 57с ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — Теплотехнический инст. — ул. Мамина — ул. Хохрякова — ЧТЗ — ул. Зальцмана — станция Межозерная (красный трафарет) Маршрут № 57с ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — Теплотехнический инст. — ул. Мамина — ул. Комарова — ЧТЗ — ул. Самохина — станция Межозерная (синий трафарет) Маршрут №67с Автобусный парк — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Областная больница — сад «Мичуринец»Маршрут №77с ЧМК — ул. 50 лет ВЛКСМ — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — сад «Вишневый»Маршрут №93с ЧМК — ул. 60 лет Октября — ДК Строитель — сад «Авиатор 2».

Пассажиров также просят обратить внимание, что маршруты № 25с, № 57с и № 77с будут делать остановку на разворотной площадке «улица Чичерина», (рядом с трамвайным кольцом), откуда традиционно отправляются сезонные автобусы.

На садовые городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах: социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной карте — от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения).

Расписание составлялось по пожеланиям и замечаниям председателей садовых товариществ и в ближайшее время оно будет опубликовано на сайте

Уточнить информацию пассажиры также могут в диспетчерской ООО «ОГТ» по телефону 778-62-34.