Руководителям челябинских садов пригрозили сокращением автобусов из-за разбитых дорог

В субботу, 28 апреля, в Челябинске начнут работу городские садовые автобусы, с 1 мая — межмуниципальные. Власти грозят сократить маршруты, если руководители товариществ не позаботятся о ремонте дорог, проходящих по их территории.

— Дороги, проходящие по территории СНТ — частные. Это участки до трёх километров, — сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов . — Состояние дорог такое, что ездить по ним небезопасно. Мы просим исправить ситуацию, иначе будем вынуждены закрыть маршруты до данных садов.

В занимающейся городскими перевозками компании «Общественный городской транспорт» пообещали поставить на маршруты большие низкопольные ЛиАЗы и НЕФАЗы. В прошлом году из-за нехватки автобусов они выпустили на линию ПАЗы, в которых не хватало мест садоводам и некуда было поставить урожай.

По просьбам горожан часть маршрутов продлили:

№ 16с «ЧМК» — «ЧВВАКУШ» — «Посёлок Шершни»;

№ 25с «Чичерина» — «Комсомольский проспект» — «Теплотехнический институт» — «Ферросад»;

№ 36с «ЧМК» — «60-летия Октября» — «Северный луч» — «КБС» — «Сад „Металлист“»;

№ 48с «Комсомольский проспект» — «Сад „Искра“»;

№ 57с «Чичерина» — «Братьев Кашириных» — «Теплотехнический институт» — «Мамина — „Чурилово“;

№ 58с „Чистопольская“ — „Сад „Трубопрокатчик-3““;

№ 67с „Автобусный парк“ — „Комсомольский проспект“ — „Свердловский проспект“ — „Областная больница“ — „Сад „Мичуринец““;

№ 77с „ЧМК“ — „50-летия ВЛКСМ“ — „Торговый центр“ — „Чичерина“ — „Сад „Вишнёвый““;

№ 82с „Чистопольская“ — „Сад „Металлист-1, 2““;

№ 85с „Железнодорожный вокзал“ — „Сад „Кристалл““;

№ 93с „ЧМК“ — „60-летия Октября“ — „ДК Строителей“ — „Сад „Авиатор““.

— Мы встретились с представителями СНТ и обговорили расписание автобусов, — сообщил замдиректора ОГТ Рутам Тимуршин.

Межмуниципальный автобус № 111с теперь не будет заезжать в СНТ „Чайка“ и пойдёт через Кременкуль. За счёт сокращения маршрута снизится цена проезда.

— В сад „Чайка“ можно добраться на автобусе № 120с, — напомнил замдиректора ООО „Второй автобусный парк“ Роман Обласов. — Напомню, что с прошлого года у нас есть новый маршрут 131с, который идёт от областной больницы до СНТ „Курчатовец“ через „Курчатовец“, „Петушок“, „Мичуринец“, „Вишнёвый“ и „Мысы“. Также в прошлом году у нас менялся маршрут автобуса 119с — он ходит через Долгодеревенское по Бродокалмакскому тракту через кольцо аэропорта, „Лесную поляну“ до сада „Теплостроевец“.

Как и в прошлом году на межмуниципальных маршрутах сохранится скидка 50% для пенсионеров. В городских садовых автобусах действуют транспортные карты.

Расписание автобусов в ближайшее время появится на сайтах городского управления транспорта и Миндортранса.