Израиль назвал условие уничтожения С-300 в Сирии

По словам Либермана, для Израиля важно, «чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии», не применялись против армии страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на интернет-издание Ynetnews.

Если же вооружение будет использовано против Израиля, оно будет уничтожено, отметил министр.

Он добавил, что информация о просьбе Израиля к Москве не поставлять С-300 Сирии является фейком.

«Мы (…) ведем диалог (с Москвой — прим. ВЗГЛЯД). Подчас он сложный, но открытый. На протяжении ряда лет мы постоянно координируем действия, и нам удается избегать трений с русскими», — сказал Либерман.

Министр подчеркнул, что «единственно, кто действует против нас, это сирийцы», и «когда сирийские системы действовали против нас, мы их уничтожали».

Ранее во вторник министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац выразил сомнения по поводу того, что Россия действительно поставит Сирии системы ПВО С-300.

Напомним, в Генштабе ВС России заявили о готовности вернуться к вопросу поставок в Сирию ЗРС С-300 сразу же после нанесения США , Британией и Францией удара крылатыми ракетами по сирийским объектам. Соглашение с САР на поставку С-300 было подписано в еще 2010 году, однако исполнение контракта заморозили из-за позиции Запада и Израиля.