Из-за митинга в Кургане перекроют центральные улицы

1 мая ряд курганских улиц закроют для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничения связаны с праздничными шествием и митингом в честь Дня Весны и Труда.

С 09:00 и до окончания прохождения колонн нельзя будет проехать по улицам Карла Маркса (на участке от Пичугина до Ленина), Ленина (от Карла Маркса до Пушкина) и Гоголя (от Красина до Ленина).

Кроме того, на время проведения митинга (с 09:00 до 11:30 часов) будет закрыта улица Гоголя — на участке от Ленина до Володарского.