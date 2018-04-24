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Из-за митинга в Кургане перекроют центральные улицы
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Из-за митинга в Кургане перекроют центральные улицы 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
1 мая ряд курганских улиц закроют для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничения связаны с праздничными шествием и митингом в честь Дня Весны и Труда.
С 09:00 и до окончания прохождения колонн нельзя будет проехать по улицам Карла Маркса (на участке от Пичугина до Ленина), Ленина (от Карла Маркса до Пушкина) и Гоголя (от Красина до Ленина).
Кроме того, на время проведения митинга (с 09:00 до 11:30 часов) будет закрыта улица Гоголя — на участке от Ленина до Володарского.
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