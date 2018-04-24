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На Украине обнаружена братская могила турецких воинов
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На Украине обнаружена братская могила турецких воинов 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
На Украине обнаружено захоронение 49 турецких воинов, погибших в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а также памятник-надгробие, сообщает турецкая «Миллиет» (24.04).
Директор Центра турецко-арабских исследований в Нидерландах Мехмет Тютюнджю (Mehmet Tütüncü) рассказал, что братская могила была установлена по фотографии, полученной от заведующего сектором охраны культурного наследия в городе Винница Михаила Потупчика. «49 раненых в войну османских воинов были взяты в плен, — поведал Тютюнджю. — Пленные были доставлены в резиденцию графа Грохольского в селе Стрижавка. Они прошли лечение, но не выжили. Грохольский установил памятник в их честь в 1881 году с целью увековечить память о турецких воинах-мусульманах. Мы думаем, что Грохольский был впечатлен героизмом солдат. Наши воины, погибшие после того, как были доставлены в Стрижавку, здесь же и были погребены… Со временем кладбище было разрушено, на его месте был создан парк и детский сад. Но надгробие сохранилось во дворе одного дома».
«Нам удалось выяснить, что граф Грохольский получил от падишаха медаль за организацию процедур погребения турецких солдат, попавших в плен в ходе русско-турецкой войны, — отметил Тютюнджю. — Это большое чудо, что памятник сохранился до наших дней… Мое самое большое желание — чтобы Турция купила землю, на которой он находится, и в память о наших солдатах создала здесь братское кладбище и мемориальный парк».
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