На оплату проезда директора НДФЛ не начисляют

Согласно п. 2 ст. 221 НК РФ плательщики, получающие деньги за работу по ГПД, имеют право на профвычет по НДФЛ. Эту льготу налоговики предоставляют в размере понесенных плательщиками трат, непосредственно связанных с выполнением работ, но только в том случае, если эти затраты плательщик оплачивал из собственных средств.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 217 НК РФ, не облагаются НДФЛ все компенсации, указанные в федеральных или региональных законах, если они не превышают установленных законами РФ норм. В список таких выплат входит и возмещение расходов на командировки.

Этот же механизм налогообложения применяют и к выплатам членам совета директоров или другого управляющего органа компании, если эти граждане прибывают или выезжают для участия в заседаниях, то есть исполняют свои обязанности. Таким образом, следуя п. 3 ст. 217 НК РФ, компенсации, возмещающие им затраты на поездку, подоходным налогом не облагаются. Однако это послабление возможно только если физлицо на самом деле участвует в заседаниях правления фирмы.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»