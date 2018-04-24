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На оплату проезда директора НДФЛ не начисляют
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На оплату проезда директора НДФЛ не начисляют 

Время бухгалтера 58 минут назад
Согласно п. 2 ст. 221 НК РФ плательщики, получающие деньги за работу по ГПД, имеют право на профвычет по НДФЛ. Эту льготу налоговики предоставляют в размере понесенных плательщиками трат, непосредственно связанных с выполнением работ, но только в том случае, если эти затраты плательщик оплачивал из собственных средств.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 217 НК РФ, не облагаются НДФЛ все компенсации, указанные в федеральных или региональных законах, если они не превышают установленных законами РФ норм. В список таких выплат входит и возмещение расходов на командировки.
Этот же механизм налогообложения применяют и к выплатам членам совета директоров или другого управляющего органа компании, если эти граждане прибывают или выезжают для участия в заседаниях, то есть исполняют свои обязанности. Таким образом, следуя п. 3 ст. 217 НК РФ, компенсации, возмещающие им затраты на поездку, подоходным налогом не облагаются. Однако это послабление возможно только если физлицо на самом деле участвует в заседаниях правления фирмы.
ПИСЬМО Минфина РФ от 04.04.2018 № 03-04-06/21700
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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