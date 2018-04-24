Центробанк и Минфин поссорились из-за чужих денег

Замминистра финансов Алексей Моисеев настаивает, что госкомпании должны платить в бюджет 50 процентов чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Моисеев подчеркнул, что компании, которые не могут похвастать сильной выручкой в 2017 году, или отчитывались только по РСБУ (Российский стандарт бухгалтерского учета) могут выполнить установленный Минфином норматив, использовав прибыль предыдущих лет.

По словам Моисеева, такую позицию поддерживает Минэкономразвития и правительство в целом.

Банк России лоббирует иной подход к выплате дивидендов. «Здесь наша позиция немного отличается от позиции министерства финансов. Да, я согласна, что накопление дивидендной истории — очень позитивно, это хорошо, это привлекает инвесторов, но все-таки, принимая решения по дивидендной политике, мы инвесторам должны обеспечить предсказуемость дивидендной политики», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Выплаты, полагает Набиуллина, не должны быть привязаны к какой-то формальной планке, властям следует вдаваться в подробности работы каждой отрасли и принимать нормативы в соответствии с реалиями.

Минфин 23 апреля пожаловался, что из-за госкомпаний, которые не желают выплачивать 50 процентов прибыли по МСФО, бюджет рискует недополучить около 200 миллиардов рублей.