Футбольный контрафакт задержан в Усть-Луге

Должностными лицами Кингисеппской таможни в ходе проведения досмотра на Усть-Лужском таможенном посту было выявлено 4 тыс. единиц контрафактного товара.

В своей декларации ООО «П» указало карандаши и газовые зажигалки. На товарах и был нанесен знак FIFA. Разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности декларантом предоставлено не было.

Кингисеппская таможня направила письмо правообладателю с просьбой подтвердить или опровергнуть законность использования ООО «П» товарного знака.

Представитель Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA сообщил, что товары, прибывшие в морской торговый порт Усть-Луга, являются контрафактным товаром.

В своем письме правообладатель рассчитал финансовый ущерб от использования знака FIFA, а также ущерб, нанесенный деловой репутации, поскольку распространение контарафакта несет потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровья людей.