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Футбольный контрафакт задержан в Усть-Луге
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Футбольный контрафакт задержан в Усть-Луге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Должностными лицами Кингисеппской таможни в ходе проведения досмотра на Усть-Лужском таможенном посту было выявлено 4 тыс. единиц контрафактного товара.
В своей декларации ООО «П» указало карандаши и газовые зажигалки. На товарах и был нанесен знак FIFA. Разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности декларантом предоставлено не было.
Кингисеппская таможня направила письмо правообладателю с просьбой подтвердить или опровергнуть законность использования ООО «П» товарного знака.
Представитель Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA сообщил, что товары, прибывшие в морской торговый порт Усть-Луга, являются контрафактным товаром.
В своем письме правообладатель рассчитал финансовый ущерб от использования знака FIFA, а также ущерб, нанесенный деловой репутации, поскольку распространение контарафакта несет потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровья людей.
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