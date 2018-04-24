Рябков не увидел причин для паники в законопроекте о контрсанкциях

"В каком бы виде ни был принят данный закон, он должен, прежде всего, обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан. Чувствительные темы действительно есть, они видны. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами. Комитеты обеих палат, как я понимаю, вовлечены в анализ законопроекта", — сказал Рябков.

Он также выразил уверенность в том, что «лекарства будут».

Ранее в Совфеде выступили против ограничений на импорт важных для жизни лекарств из США.