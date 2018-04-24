Чемпионат Европы, День Победы, электроснабжение, налоги и молодежь: Владимир Васильев провел рабочее заседание

Чемпионат Европы, День Победы, электроснабжение, налоги и молодежь: Владимир Васильев провел рабочее заседаниеВладимир Васильев обсудил подготовку республики к предстоящему Чемпионату Европы по спортивной борьбе в Дагестане , празднование 1 Мая и 9 мая, в том числе и всероссийскую акцию «Бессмертный полк».

Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов отметил, что подготовка к проведению спортивного соревнования ведется в плановом режиме.

«Практически все вопросы, связанные с приемом и размещением гостей чемпионата, решены: Дворец спорта и молодежи им. А. Алиева готов как с точки зрения обеспечения надлежащих условий для проведения состязаний, так и с точки зрения комфортных условий для болельщиков. Определены и расширены парковочные места, произведено благоустройство территории, работает пресс-центр чемпионата, в зале Дворца устанавливаются помосты и высококачественные маты. Ведется работа по обучению волонтеров, а также представителей гостиничных комплексов и их пищеблоков. Отдельно отрабатывается культурная программа соревнований, в том числе сценарий официального открытия чемпионата и туристские маршруты для гостей республики», — цитирует Карибова пресс-служба Главы РД.

Говоря уже о подготовке к проведению Праздника Весны и труда Карибов сообщил, что в этот день планируются массовые гуляния, есть культурно-развлекательная программа, включающая в себя арт-площадки, выставки-продажи книг, фестивали, в том числе и детского творчества.

В День Победы, как и по всей России , в Махачкале пройдут митинги, праздничный парад и акция «Бессмертный полк».

Глава региона затронул на заседании и проблему модернизации электросетевого хозяйства Дагестана.

Для развития этой сферы необходимы масштабные учения (пройдут летом в Дагестане), которые помогут создать современную систему учета электроэнергии, инвентаризацию базы потребителей, снижение потерь электроэнергии и повышение качества услуг.

«Обсуждение всех этих вопросов мы планируем провести во время визита в республику главы “Россетей” Павла Ливинского . Все мы видим безобразие, которое связано с несанкционированным подключением к электросетям, с их изношенностью. И уже в ближайшее время в шести районах, включая Махачкалу, ориентировочно до 2 тысяч электриков, прикомандированных из других субъектов России, проведут большую работу, в том числе по замене приборов учета. Мы сейчас от разговоров переходим к делу. Нам надо сделать так, чтобы у нас везде и при любых погодных условиях было стабильное напряжение — 220 вт, при этом, чтобы все люди честно платили по счетчику. Аналогичную работу мы проведем и по газу», — заявил Васильев.

Напомнил Васильев и о значимости сбора налогов: «Мы можем очень существенно увеличить наш бюджет. И потом, посоветовавшись с людьми, решим, на какие цели потратить собранные деньги — сейчас их уже 1 млрд 33 млн рублей».

Сообщил также и о договорённости с руководством Москвы о реконструкции центральной площади Махачкалы. Была затронута также тема формирования резерва управленческих кадров республики.

«Думаю, никому здесь не надо объяснять, что главное — это кадры, во все времена, особенно в тот период, в котором мы сейчас находимся, — перехода от одного состояния к другому, лучшему, когда, как сказал Президент страны, власть работает на людей, — говорит врио Главы Дагестана. — Я попрошу руководителей двух министерств — образования и науки, а также по земельным и имущественным отношениям, я знаю, что у вас есть потребность в кадрах, да и всех других тоже, подготовить предложения: кого бы вы хотели получить, на какую должность вам нужны кандидаты? Из тех номинантов, которых уже отобрали, подберем вам сотрудников. Они будут работать с вами, допустим, неделю, в течение которой вы определитесь, отвечает ли этот человек предъявляемым профессиональным требованиям. Ждем от вас предложений. Ну, а потом определимся, кого на какой пост ставим. И уже впоследствии за них будут отвечать не только те, кто подбирал эти кадры, но и вы. Для всех это будет хорошей школой».

Фото: сайт Главы РД.