«В надежде вернуть отца». Воронежская семья рассказала, как отдала экстрасенсу 24 млн рублей

Суд поднял вопрос о возможном возвращении дела на доследование. В Центральном районном суде допросили одну из ключевых свидетелей по громкому делу «о мошенничестве экстрасенса». Показания дала дочь женщины, которая отдала 24 млн рублей в надежде на спасение мужа. Галина Н. рассказала суду, что мать из-за стрессовой ситуации доверилась Светлане Диденко. Вспомнила, как та складывала деньги «для хранения в сундучок», требуя всё больше и больше. В противном случае Светлана грозила семье новыми бедами и болезнями. Вместе с этой семьёй по делу проходит ещё четверо потерпевших — по версии следствия, они отдали Диденко за услуги 4 млн рублей. Помещённая в СИЗО за мошенничество Светлана Диденко уверяет, что денег не брала. Её защитник Юрий Зябкин отмечает, никаких доказательств передачи денег Светлане нет, как и подтверждений гипнотических способностей у Диденко. Зато в деле есть расписка Светланы о долге семье. Поэтому о мошенничестве не может быть и речи — возможно, стоит говорить о гражданско-правовых отношениях. На втором заседании суда вскрылись новые обстоятельства, которые могут привести к возвращению дела на доследования. В жизненных перипетиях экстрасенса и её клиентов разбилась корреспондент «Вести-Воронеж». Обещала спасти из тюрьмы

а втором заседании суда стороны допросили 20-летнюю Галину Н., на глазах которой развивалась история с экстрасенсом. Девушка подробно рассказала, как её мать Татьяна А. отдавала Светлане Диденко деньги, и что стало поводом для безрассудного поведения. Неприятности у семьи начались в декабре 2013 года. Отца Галины и его брата задержали по подозрению в убийстве, случившимся ещё в 2002 году. Никто из родных не поверил в том, что мужчины виноваты в преступлении. Они уверены, братьев в том, что они задушили человека и забрали из его гаража 6 млн рублей, обвинили без доказательств. Тем более что первая коллегия присяжных в Мосгосуде оправдала их. После второго, обвинительного, вердикта отец Галины получил 21 год тюрьмы, его младший брат — 19 лет. Приговор был вынесен в январе 2015 года. История со Светланой Диденко развивалась параллельно с уголовной драмой, в самые трудные времена для семьи. По словам Галина, в 2013 году её мама была в стрессовой ситуации, за помощью к экстрасенсу она отправилась по совету знакомой. Светлана пообещала вернуть отца из-под ареста. Она давала Татьяне советы, наставления, молитвы, куклы для обрядов. До лета 2014 года помощь экстрасенса была бесплатной. Так Светлана вошла к людям в доверие, тем более в семье уже были чудесные случаи исцеления ребёнка при помощи знахарки. Грозила проблемами и болезнями

Хрупкая, похожая на подростка, блондинка Светлана Диденко слушала допрос Галины из клетки в зале суда. Внешне она нисколько не похожа на мага. Трудно поверить, как эта девушка с хвостиком в смешной толстовке устрашала взрослую женщину. При этом Галина уверенно заявила, что её семья передала Диденко летом 2014 года 5 млн рублей. Деньги Татьяна брала со сберкнижки свекрови, матери обвинённых в убийстве братьев. Та живёт в Москве , но поддерживала невестку в стремлении решить проблемы с помощью мистических возможностей воронежской ворожеи. Осенью 2014 года Татьяна А. заняла 3 млн рублей у знакомой, чтобы отдать их экстрасенсу, потом продала за 2 млн рублей участок в Подмосковье . Ещё один участок заложила под 6 млн рублей — деньги тот, кто давал в долг, передал непосредственно Светлане. После этого на мага деньги ещё давала свекровь. Особенно драматично Галина описала события января 2015 года, незадолго до приговора отцу. — Света приехала к нам домой 17 января и стала в грубой форме требовать передать ей 6 млн рублей. А если мы этого не сделаем, мы все сильно заболеем и начнём умирать. Света была у нас около суток, мы были сильно напуганы. Я в истерике звонила своему молодому человека и просила найти 6 млн рублей, — вспомнила Галина. — Чтобы дать хоть каких-то денег, мама сходила к соседу и заняла у него 150 тыс. рублей. Получив их, Света уехала. После этого с мамой связался знакомый, который знал человека, готового заплатить за наш дом 6 млн рублей. Мама подписала бумаги, взяла 6 млн рублей и в тот же день отвезла их Свете. По словам Галины, при них с матерью Светлана передала деньги некоему Богдану, сказав, что они будут у мужчины «на хранении». Как рассказали потерпевшие, все деньги Диденко брала «для закладки в сундук» и обещала их вернуть, когда всё наладиться. Для успеха обрядов деньги должны были лежать в сундуке — Почему вы ей поверили? Оказывала ли Светлана психологическое воздействие на вас? Как вы чувствовали себя во время бесед, как под гипнозом?— спросила у Галины судья Елена Карпова и пояснила. — Я пытаюсь понять, как она могла убедить психически здоровых людей. — Роль сыграло состояние матери. Она верила из-за сложных жизненных обстоятельств. Отца забрали из семьи, у нас в семье ещё две маленьких ребёнка, мне было 16 лет. Было больше не какое-то психическое воздействие, а чрезмерное доверие, — считает Галина. Написала долговую расписку

По словам девушки, в мае 2015 года Светлана Диденко призналась, что обманывала семью. Она обещала вернуть деньги и вскоре после этого написала долговую расписку на 19 млн рублей. Эти деньги она получала из рук в руки от Татьяны А., ещё 6 млн рублей Диденко за женщину отдал человек, получивший от неё участок в Подмосковье. На вопросы судьи, Галина рассказала, что видела, как Диденко писала расписку — в это время её не били, ей не угрожали. Судья Елена Карпова обратила внимание на то, что в расписке Светланы Диденко две даты — 5 мая и 9 сентября. Почему так произошло, Галина ответить не смогла. Во время допроса судья ещё раз попросила вспомнить все суммы, которые семья передавала Светлане Диденко. Галина отвечала уверенно, но в какой-то момент запуталась. Пришлось звать на помощь её маму — Татьяну А., которая дала показания в самом начале процесса. После допроса Галины судья Елена Карпова обратилась к потерпевшей Татьяне А., попросив предоставить квитанции, о которых та говорила при даче показаний.