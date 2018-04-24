Саратовцев просят проверить приборы учёта подаваемой воды

ООО «Концессия водоснабжения — Саратов» напоминает гражданам о необходимости своевременной поверки приборов измерения количества подаваемой воды, который по истечению определенного времени может показывать неточную информацию.

«Результат проверки прибора может показать полную исправность, в то время как вышедшее из строя оборудование следует ремонтировать или менять. Поверку прибора или в случае необходимости его замену регламентирует Законодательство РФ . Межповерочный интервал прибора учета указан заводом-изготовителем в техническом паспорте водомера и обычно составляет 6 лет для приборов учета холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.

ООО «КВС» напоминает, что после проведения поверки прибора учета необходимо обратиться в центр по работе с абонентами (адрес: г. Саратов, ул. Советская, д. 10) с пакетом документов:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, либо другие документы, подтверждающие право собственности.

2. Копия технического паспорта на жилой дом (адрес, год постройки, ситуационный план, поэтажный план) с предъявлением оригинала.

3. Копия паспорта домовладельца (Ф. И. О., данные о прописке).

4. Копия домовой книги (титульный лист с адресом, сведения о прописанных гражданах) с предъявлением оригинала, либо справка о составе семьи.

5. Копия распоряжения администрации г. Саратова о присвоении нового почтового адреса домовладению (в случае определения или смены адреса).

6. Квитанция об оплате за водоснабжение и (или) водоотведение.

7. Копия свидетельства о поверке прибора учета.

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