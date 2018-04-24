Ещё
Саратовцев просят проверить приборы учёта подаваемой воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовцев просят проверить приборы учёта подаваемой воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ООО «Концессия водоснабжения — Саратов» напоминает гражданам о необходимости своевременной поверки приборов измерения количества подаваемой воды, который по истечению определенного времени может показывать неточную информацию.
«Результат проверки прибора может показать полную исправность, в то время как вышедшее из строя оборудование следует ремонтировать или менять. Поверку прибора или в случае необходимости его замену регламентирует Законодательство РФ. Межповерочный интервал прибора учета указан заводом-изготовителем в техническом паспорте водомера и обычно составляет 6 лет для приборов учета холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.
ООО «КВС» напоминает, что после проведения поверки прибора учета необходимо обратиться в центр по работе с абонентами (адрес: г. Саратов, ул. Советская, д. 10) с пакетом документов:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, либо другие документы, подтверждающие право собственности.
2. Копия технического паспорта на жилой дом (адрес, год постройки, ситуационный план, поэтажный план) с предъявлением оригинала.
3. Копия паспорта домовладельца (Ф. И. О., данные о прописке).
4. Копия домовой книги (титульный лист с адресом, сведения о прописанных гражданах) с предъявлением оригинала, либо справка о составе семьи.
5. Копия распоряжения администрации г. Саратова о присвоении нового почтового адреса домовладению (в случае определения или смены адреса).
6. Квитанция об оплате за водоснабжение и (или) водоотведение.
7. Копия свидетельства о поверке прибора учета.
Часы работы Центра:
понедельник — пятница — с 08.00 до 17.00, без обеда
суббота — с 09.00 до 13.00
АиФ: последние новости
Стратегические бомбардировщики утром кружили над Саратовом Внимание к людям. 36 инициатив граждан реализовано в 2017 году В Саратове отключили воду в Ленинском и Кировском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу80
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой216
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Украина объявила России речную блокаду201
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение