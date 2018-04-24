Сотрудники «РЕСО-Гарантия» посетили завод «Балтики»

Визит специалистов "РЕСО-Гарантия" на завод пивоваренной компании «Балтика» прошел в рамках успешного сотрудничества, которое началось в 2015 году. Партнерство с одной из ведущих страховых компаний России для «Балтики» как одного из лидеров пивоваренного рынка страны с многотысячным штатом, — это уверенность в защите и благополучии своих сотрудников, каждый из которых застрахован по полису ДМС более чем на 6 миллионов рублей.

Посещение завода началось с экскурсии, в ходе которой гости осмотрели высокотехнологичные цеха, укомплектованные современным оборудованием, прошли вдоль галереи, где выставлены более 670 наград за победы продукции компании в российских и международных профессиональных и потребительских конкурсах, а также познакомились с многоуровневой системой менеджмента, которая гарантирует высокое качество как входящего сырья, так и готовой продукции.

"Сотрудничество лидеров, каждого в своем сегменте, — это в первую очередь уверенность и обоюдное доверие к качеству реализуемых продуктов. Сегодня нам показали впечатляющее по масштабам и уровню автоматизации производство «Балтики» и рассказали, как осуществляется контроль на каждом из этапов — от поля до прилавка".

Особое внимание врачей «РЕСО-Гарантия» привлекла технология производства популярного безалкогольного пива «Балтика 0». Чтобы удалить алкоголь из уже готового пива, на «Балтике» применяют высокотехнологичный метод диализа или мембранной фильтрации, который позволяет сохранить все вкусо-ароматические характеристики напитка и изотонические свойства, за которые безалкогольные сорта ценят поклонники здорового образа жизни.

Мария Чурина, страховой агент РЕСО-10:

"Здорово, что современная мода на здоровый образ жизни рождает свои тренды. С удивлением открыла для себя физико-химические свойства безалкогольного пива, которое отвечает всем качествам классического изотоника и позволяет нормализовать водно-солевой баланс в организме. Так что этот вкусный напиток подойдет и профессиональным спортсменам, и сотрудникам «РЕСО-Гарантия».