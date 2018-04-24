Жители ползущего по швам дома для афганцев остаются без управляющей компании

Жители рушащегося дома на Хользунова, 27 рассказывают о банкротстве своей управляющей компании. По словам волгоградцев, все деньги на содержание дома целиком и полностью уходят на погашение долгов.

— Наша управляющая компания вступила в стадию банкротства. Уже есть решение суда. К нам даже приезжал временный управляющий из Москвы , — рассказывает актив дома в Краснооктябрьском районе. — Откуда-то у нашей управляющей компании появились многомиллионные долги, и теперь деньгами, которые мы платили за содержание общедомового имущества, пытаются залатать эти бреши.

Замечая все новые и новые трещины в подъездах и квартирах, местные жители все же надеются на помощь своей управляющей компании.

— Нам пообещали провести экспертизу, которая скажет о состоянии дома. Сейчас ведь на него просто страшно смотреть: новые трещины в подъезде и в квартирах, отходящие лестничные марши, — продолжают жители проблемного дома. — При этом управляющая компания пытается скрыть свое банкротство и кормит нас обещаниями.

Больше всего жители ползущего по частям дома на Хользунова, 27 боятся остаться в полном одиночестве.

— О нашем доме уже пошла дурная слава. Куда мы не придем, нас везде спрашивают: «Это ваши подъезды трещат по швам?» — комментируют волгоградцы. — Мы боимся, что в таком состоянии наш дом не возьмет ни одна управляющая компания.

В управляющей компании «ЖилЭксперт» от комментариев отказались. В Госжилнадзоре уточнили, что информация о банкротстве УК до них еще не дошла.

— Жители в любой момент могут выбрать новую управляющую компанию, — добавили в инспекции. — Если они не захотят или не смогут сделать это самостоятельно, то вопрос решат в районной администрации.

В конце марта специалисты Госжилнадзора побывали в рушащемся доме и лично убедились в том, что управляющая компания обрекла несколько подъездов на разрушение.

— Деформации здания на Хользунова уже представляют большую опасность для жильцов. Учитывая это, соответствующие меры должны приниматься незамедлительно, но этого не произошло, — рассказали в Госжилнадзоре.

Первые трещины в доме для ветеранов и афганцев появились еще 20 лет назад. Этим летом первый и второй подъезд окутало целой паутиной мелких и крупных трещин. Волгоградцы сегодня мечтают лишь о том, чтобы их дом признали аварийным, и уповают на проведение экспертизы. Спасительным кругом может стать проведение капитального ремонта, сроки которого предлагают перенести на 2026 год.