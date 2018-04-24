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Правительство РФ подготовит акт об исключении из интернета части данных об объектах метро при закупках
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Правительство РФ подготовит акт об исключении из интернета части данных об объектах метро при закупках 

Агентство «Москва» 1 час назад
Правительство РФ подготовит акт для обеспечения безопасности объектов метрополитенов, он будет подготовлен вместе с разрабатываемым в Совете Федерации законопроектом об исключении из интернета части данных о транспортных объектах при проведении закупок. Об этом сообщает пресс-служба автора законопроекта, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова.
«Вопрос о закрытии определенной группы данных по-прежнему актуален для метрополитенов и для объектов транспорта. Представители Счетной палаты, МЧС, ФАС и Минфина высказались за то, чтобы решить вопрос через акт правительства», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что такое решение было принято по итогам совещания с заинтересованными ведомствами.
В пресс-службе добавили, что все участники совещания единодушно высказали опасения по поводу непродолжительного времени действия акта. «Это на сегодняшний день поможет решить проблемы метрополитенов в сфере закупок, но в дальнейшем нужно пересматривать трактовки в законах о транспортной безопасности и о закупках», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что А. Кутепов подготовил к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому сведения, которые могут относиться к безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, должны быть исключены из открытого доступа при проведении закупок.
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