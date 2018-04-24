Тотальная антитеррористическая проверка проходит в Югре

Масштабная антитеррористическая проверка началась в Ханты-Мансийском автономном округе . Как сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Росгвардии, всего ревизия пройдёт на более 1,5 тысячи объектов с массовым пребыванием граждан. Она охватит торговые центры, учебные заведения, детские сады, спортивные объекты, предприятия здравоохранения и культуры.

Такое решение принято председателем Антитеррористической комиссии ХМАО — Югры в начале апреля 2018 года на совместном заседании АТК и регионального оперативного штаба. Особое внимание обращается на целостность ограждения, отсутствие возможности несанкционированного проникновения на территорию образовательного учреждения, работоспособность охранного телевидения и инженерно-технических средств охраны. Также проверяется согласованность действий сотрудников частных охранных предприятий в случае чрезвычайных ситуаций.

Результаты проверки будут озвучены начальником управления Росгвардии по ХМАО — Югре на совместной видеоконференции с председателями АТК муниципальных образований в конце апреля 2018 года.