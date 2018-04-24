Сотрясание воздуха? Волгоградская область хочет вернуть неполученный налог

«В проекте предлагается новая формула определения доли налога на прибыль, которую получают регионы от консолидированных групп налогоплательщиков, — пояснил председатель профильного комитета облдумы Илья Кошкарев . — Увеличивается с двух до трех количество показателей, исходя из которых, эта доля устанавливается. В случае принятия наших инициатив часть налога на прибыль, поступающая в областной бюджет, будет соответствовать сумме, которую регион получал ранее, до введения закона о КГН».

В чем проблема

КГН — это добровольное объединение плательщиков налога на прибыль из числа связанных компаний — по договору они платят налог с учетом совокупного финансового результата их деятельности. Исчисление и уплату налога производит так называемый ответственный участник. В законе прописано, что это компания, которая непосредственно «или косвенно» владеет не менее 90% других организаций, включенных в группу. Общий объем налогов за год, чтобы создать КГН, должен быть больше 10 млрд рублей, а выручка не менее 100 млрд, а совокупный объем активов не меньше 300 млрд При этом ни один из членов групп не должен состоять в процессе реорганизации или ликвидации, а также в отношении него не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.

Доля налогов, уплаченная в конкретном регионе в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса рассчитывается исходя из средней величины удельного веса списочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого оборудования участника КГН или обособленного подразделения. При этом то, что собственно продукцию производят именно в регионах, фактически игнорируется. Первыми КГН стали крупные вертикально-интегрированные компании топливно-энергетического сектора, а также РЖД

По данным Федеральной налоговой службы, за 2012-2016 годы консолидированные бюджеты субъектов РФ недополучили больше 300 млрд рублей. Причем только в 2015 году потери регионов составили 126 млрд Волгоградская область оказалась одной из самых пострадавших — общая недостача за пять лет — 16,7 млрд, в том числе 5,7 млрд в 2015 году. В 2012 году вообще почти половину от общероссийских потерь была на доле Волгоградской области. Первые потери в регионе случились от деятельности нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» , целый ряд «дочек» которой успешно работают в Волгоградской области. Федеральный Минфин за потери 2012-14 годов предоставил региону дотацию на сбалансированность в 4,1 млрд Соответственно, «безвозвратные потери» Волгоградской области оцениваются в 12,6 млрд рублей.

Есть решение

Волгоградская облдума предлагает, во-первых, запретить создавать новые КГН. Дело в том, что по этому пути идет все больше компаний, которые раньше было сложно поставить в один ряд с монополистами вроде «Газпрома» или РЖД. Кроме того, волгоградские депутаты предлагают и ввести ограничения на изменения в действующие договоры КГН, в том числе в части присоединения к ним новых участников.

При этом законодатели предлагают и по новому прописать порядок учета доли прибыли. В нем 30% останется на удельный вес среднесписочной численности работников, 30% на стоимость амортизируемого имущества, а вот 40%, по мнению депутатов заксобрания, должно учитываться на долю прибыли участников в совокупной прибыли КГН.

В облдуме заявляют, что их предложения поддержаны Советом Федерации , а 28 февраля 2018 года вопрос о корректировке механизма КГН обсуждался на совещании у премьер-министра России и «были приняты важные решения».

Как рассказал «ФедералПресс» член комитета по бюджету и председатель комитета по АПК Владимир Ефимов, обращение Волгоградской области вроде как в Совфеде поддерживали и прежде. В 2012 году Ефимов (тогда спикер облдумы) делал доклад в профильном комитете Совета Федерации. «Мы просили по КГН не отменять, а сделать компенсацию федерального бюджета, равносильную потерям, — пояснил депутат. — Совфед подготовил объемный документ на уровень Минфина, но это не было оформлено как законодательная инициатива и не рассматривалось». При этом сейчас, уточнил Владимир Ефимов, предложение волгоградской думы более мягкое, хотя отказываться от претензий на «возмещения накопленного ущерба», заксобрания не собирается. «Заявляться надо, это политически верно», — пояснил Ефимов.

О политическом характере обращения говорит и депутат Владимир Попов , в дух предыдущих созывах облдумы возглавлявший бюджетный комитет. «Даже если будет лишь очередное сотрясание воздуха, поднимать вопрос нужно, хотя бы, чтобы получить дополнительные субсидии на область из федерального бюджета, отстаивать их, — говорит Попов. — Мы постараемся подкрепить это решение от Южно-российской парламентской ассоциации, чтобы оно не шло от одной Волгоградской области».

Держаться без денег

Эксперты считают возможность реализации всех волгоградских предложений крайне невысокой. Хотя частично, возможно, корректировки и могут быть утверждены.

«Регионы считают, что они недополучают налоги с прибылей, заработанных у них. И во многом это действительно так. Крупнейшие компании, ориентированные на добычу и экспорт природных ресурсов, регистрируются в Москве или Петербурге , где и платят налоги. То есть, уже центр распоряжается «кому сколько вернуть». Недовольство региональных властей вполне обосновано и отнюдь не ново, причем в регионах Сибири эта проблема стоит еще острей, — отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев . — Вопрос актуален, но вариант решения один — команда сверху. Если будут декларации общего плана, мол «давно пора… следует…», то вопрос подвиснет, затеряется где-то в кабинетах «наверху».

«Тема сохранения налогов в региональных и местных бюджетах стоит остро и вопрос о консолидированных налогоплательщиках периодически поднимается, ведь крупные предприятия потенциально могли бы не только быть источником рабочих мест и заказов, но и сами по себе формировать значительные налоговые поступления для региона, но последние годы тренд на централизацию налоговых поступлений оставался четким», — отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . «Возможно, в новом цикле регионы получат больше полномочий и больше возможностей по сбору налогов, но наверняка в обмен на увеличение социальных обязательств», — рассуждает он.

Кроме собственно некого общего тренда, вероятности того, что федеральные власти пойдут на изменения законодательства о КГН и тем более на возмещение прежних потерь противоречит еще и опасение, что любые такие послабления могут открыть «ящик Пандоры» по требованиям бедных региональных бюджетов центру.

«Тем много. Например, вопрос льготного кредитования регионов для снижения долговой нагрузки. Сейчас льготные кредиты под низкие ставки от государства могу получить только те регионы, которые вполне успешно справляются с балансировкой своего бюджета. В результате те, кто изначально попал в невыгодную ситуацию, не имеют возможности получать кредиты от государства и кредитуются у коммерческих банков на крайне невыгодных условиях, только усугубляет проблему вывода бюджета на прибыльность. И примеров таких множество», — уточнил Алексей Коренев.

Отметим, что Илья Кошкарев заявил, что дума будет просить компенсировать прежде понесенные потери «регионам России», в то время как в тексте проекта обращения указано «рассмотреть возможность компенсации потерь Волгоградской области».