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Экологический утренник «Земля вертится, это здорово!» прошел в библиотеке на Ташкентской
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Экологический утренник «Земля вертится, это здорово!» прошел в библиотеке на Ташкентской 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В преддверии Дня Земли, который отмечают 22 апреля, в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино состоялся экологический утренник «Земля вертится, это здорово!». Участие в мероприятии приняли ученики первых классов районной школы.
«Дети посмотрели музыкальный видеоклип о природе, узнали о символике праздника. Разгадывая загадки про животных, маленькие гости с интересом разглядывали красочные слайды и слушали рассказ библиотекаря о каждом герое загадки, а благодаря поучительному мультфильму ребята повторили правила поведения на природе», — говорится на сайте учреждения. (вт)
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