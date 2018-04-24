Экологический утренник «Земля вертится, это здорово!» прошел в библиотеке на Ташкентской

В преддверии Дня Земли, который отмечают 22 апреля, в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино состоялся экологический утренник «Земля вертится, это здорово!». Участие в мероприятии приняли ученики первых классов районной школы.

«Дети посмотрели музыкальный видеоклип о природе, узнали о символике праздника. Разгадывая загадки про животных, маленькие гости с интересом разглядывали красочные слайды и слушали рассказ библиотекаря о каждом герое загадки, а благодаря поучительному мультфильму ребята повторили правила поведения на природе», — говорится на сайте учреждения. (вт)