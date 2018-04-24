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Три самолета были перенаправлены из Екатеринбурга в Пермь из-за метели
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Три самолета были перенаправлены из Екатеринбурга в Пермь из-за метели 

Rambler News Service 44 минуты назад
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно приостановил работу из-за сильной метели. Три самолета, летевших в уральскую столицу, уже были перенаправлены на запасной аэродром в Перми, сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.
«По причине условий низкой видимости (ливневый снегопад) в Екатеринбурге рейсы U6-261, ZF-9694 и FZ-901 решением экипажей ушли на запасной аэродром в Пермь. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Для очистки перрона и аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — цитирует URA.RU Клименских.
Речь идет о рейсах «Уральских авиалиний» Москва-Екатеринбург, Azur Air Анталья-Екатеринбург и Flydubai Дубай-Екатеринбург.
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