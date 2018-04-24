Три самолета были перенаправлены из Екатеринбурга в Пермь из-за метели

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно приостановил работу из-за сильной метели. Три самолета, летевших в уральскую столицу, уже были перенаправлены на запасной аэродром в Перми , сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

«По причине условий низкой видимости (ливневый снегопад) в Екатеринбурге рейсы U6-261, ZF-9694 и FZ-901 решением экипажей ушли на запасной аэродром в Пермь. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Для очистки перрона и аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — цитирует URA.RU Клименских.