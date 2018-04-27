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«Другие основания»: краснодарский суд не вынес вердикт подростку, сбившему рабочих на Дзержинского
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«Другие основания»: краснодарский суд не вынес вердикт подростку, сбившему рабочих на Дзержинского 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. 25 апреля в Прикубанском районном суде г. Краснодара должно было состояться очередное заседание по делу в отношении сына бывшего начальника полиции и действующего депутата городской думы. Александр Семенов в возрасте 17 лет в прошлом году совершил ДТП на ул. Дзержинского. Тогда погиб мужчина, несколько человек получили травмы. Заседание суда отложено, причем в очередной раз. Все предыдущие переносы были связаны с уважительными причинами. Официальная формулировка последнего такова: «другие основания для отложения дела». Следующее заседание назначено на 16 мая.
Между тем ранее прогнозировалось, что суд находится на стадии завершения судебного следствия, свидетели допрошены, письменная доказательная база исследована, и на днях должны вынести приговор. Однако из собственных источников «Новой Кубани» стало известно, что случится это скорее всего ещё не скоро. Причина тому — грамотная линия защиты подсудимого.
Предположительно, все упирается в то, что адвокат заявляет новые ходатайства.
Напомним, что с самого защитники пытались добиться освобождения Александра Семенова от уголовного преследования и назначения судебного штрафа. По закону это было возможно. Семья парня компенсировала вред причиненный родственникам погибшего и пострадавшим. Все они даже ходатайствовали о том, чтобы Семенова не привлекали к уголовной ответственности. Аргументировали это тем, что юноша совершил мальчишескую ошибку, которая повлекла за собой страшные последствия. А социальный статус его семьи — не повод относиться к делу с какой-либо предвзятостью. Стоит отметить, что Александр раскаялся в содеянном. Как известно нашему изданию, парень, ещё будучи в СИЗО, написал письмо родственникам погибшего мужчины, где просил прощения и выражал глубокие соболезнования.
Однако прокуратурой было утверждено обвинительное заключение. То есть 18-летнему парню в любом случае грозит привлечение к уголовной ответственности и с большей долей вероятности — реальный тюремный срок.
На данный момент Александр Семенов остается под домашним арестом. Скорее всего, заявленные ходатайства будут направлены на уменьшение срока наказания. Кроме того, пребывание под домашним арестом идет в учет будущему наказанию. В любом случае суду предстоит продолжить судебное следствие. Насколько ещё оно затянется, прогнозировать сложно.
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