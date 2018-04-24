Жители Ямала выбрали лучший банк

Салехарде 24 апреля впервые состоялось награждение победителей межрегиональной премии «Финансовый престиж» в ЯНАО

Награждение лучших финансовых учреждений округа прошло в правительстве региона. Гран-при премии по результатам народного голосования присудили АО «Газпромбанк» . Также общество было отмечено в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц», а также среди инвестиционных компаний за лучшее наполнение сайта.

Отбор победителей проходил поэтапно с октября 2017 года. Сначала жители округа оценили работу компаний на сайте финпрестиж.рф. После лидеров народного голосования проверила группа экспертов. Ими проводились независимые проверки, контрольные закупки услуг финансовых организации, в том числе методом «тайный покупатель». Потом экспертный совет подвел итоги оценки и выявил победителей в номинациях. Им вручили дипломы и статуэтки с символом премии «Финансовый престиж».

По мнению заместителя директора департамента финансов ЯНАО Ольги Медведевой, эта премия — хороший стимул. Благодаря ей банки, страховые организации и инвестиционные компании будут и в дальнейшем повышать качество оказываемых услуг.