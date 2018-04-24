Жители Ямала выбрали лучший банк 

В Салехарде 24 апреля впервые состоялось награждение победителей межрегиональной премии «Финансовый престиж» в ЯНАО.
Награждение лучших финансовых учреждений округа прошло в правительстве региона. Гран-при премии по результатам народного голосования присудили АО «Газпромбанк». Также общество было отмечено в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц», а также среди инвестиционных компаний за лучшее наполнение сайта.
Также состоялось вручение наград победителям по секторам: банковские, страховые и инвестиционные услуги. В секторе банковских услуг сразу в двух номинациях «Лучшее информационное наполнение сайта» и «Банк года в сфере ипотечного кредитования» победителем признан ПАО «Запсибкомбанк». ПАО «Сбербанк» также стал лучшим в двух номинациях «Самая удобная банковская карта» и «Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса». В секторе «Страховые услуги» за лучшее информационное наполнение сайта наградили АО «СОГАЗ», а лучшее клиентское обслуживание подтвердила компания ПАО СК «Росгосстрах». Премию за лучшие клиентское обслуживание получил ПАО «ВТБ24».
Отбор победителей проходил поэтапно с октября 2017 года. Сначала жители округа оценили работу компаний на сайте финпрестиж.рф. После лидеров народного голосования проверила группа экспертов. Ими проводились независимые проверки, контрольные закупки услуг финансовых организации, в том числе методом «тайный покупатель». Потом экспертный совет подвел итоги оценки и выявил победителей в номинациях. Им вручили дипломы и статуэтки с символом премии «Финансовый престиж».
По мнению заместителя директора департамента финансов ЯНАО Ольги Медведевой, эта премия — хороший стимул. Благодаря ей банки, страховые организации и инвестиционные компании будут и в дальнейшем повышать качество оказываемых услуг.
Отметим, премия «Финансовый престиж» в России проводится с 2012 года. Она является статусной и не предполагает материального вознаграждения. Её проводят при поддержке проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования». Ямал присоединился к ней в конце прошлого года. Организатором премии в регионе выступает департамент финансов ЯНАО.