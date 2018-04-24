Власти Башкирии намерены расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних

УФА , 24 апреля. / ТАСС /. Госсобрание Башкирии намерено обязать комиссии по делам несовершеннолетних выявлять и пресекать противоправные действия среди детей и подростков после инцидента с нападением 17-летнего школьника на одноклассников в Стерлитамаке . Об этом сообщил во вторник ТАСС спикер парламента региона Константин Толкачев.

"На ближайшем заседании мы рассмотрим проект о расширении полномочий комиссии по делам несовершеннолетних, в том числе по вопросам, связанным с предотвращением такого рода ситуаций, наделим их также полномочиями и ответственностью по предотвращению суицидов", — сказал он в кулуарах форума Общественной палаты РФ «Сообщество».

Ближайшее заседание Госсобрания республики, по данным пресс-службы регионального парламента, состоится 25 апреля. Поправки могут принять в ст. 5 закона Республики Башкортостан «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Толкачев также рассказал о проблемах в семье подростка, который совершил нападение на одноклассников в школе в Стерлитамаке. «Сейчас узнаем, что буквально никакого контакта не было в семье молодого человека, который пошел на это шаг. У подростка произошел эмоциональный надрыв, следствием которого стало преступление», — отметил Толкачев.

Нападение в школе

Семнадцатилетний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака 18 апреля порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница. В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России . При этом подросток, устроивший нападение в Башкирии, размещал на своей странице в социальной сети видеоролики, посвященные расправе 1999 года в американской школе — тогда двое подростков устроили кровавую бойню в средней школе «Колумбайн» в штате Колорадо, в результате чего 13 человек погибли, более 20 были ранены, виновные покончили с собой.

Форум «Сообщество» проходит в Уфе 24-25 апреля. Его участники обсуждают вопросы социальной справедливости и повышения качества жизни россиян.