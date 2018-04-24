Лоза рассказал, как сложилась бы его жизнь без большевиков

Музыкант Юрий Лоза рассказал подписчикам, как сложилась бы жизнь его семьи и его творческий путь, если бы в 1917 году к власти не пришли большевики.

Советский и российский музыкант Юрий Лоза предположил, как жила бы его семья, если бы российская империя смогла справиться с революцией большевиков в 1917 году. Его задело сообщение одного из подписчиков, заявивших на его странице в Facebook, что без советской власти Лоза бы играл по трактирам в лаптях.

«Думаю, после череды мятежей и общероссийской смуты в империи установился строй, который я бы назвал переходным к капитализму. Россия была уже достаточно интегрирована в европейскую жизнь и, скорее всего, пошла бы за Старым светом в своих реформах. А это значит, что не было бы никакого железного занавеса и, учитывая сырьевые возможности, интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, к моменту моего появления на свет страна была бы развитой, богатой и цивилизованной», — заявил Лоза.

«Мой дед по отцу был кадровым военным, его бы не убили по ложному доносу в 37-м, и он мог как-то поучаствовать в моей судьбе, да и бабушка чем-то помогла бы, а не дробила камни под Карагандой как «жена предателя». Дед по матери был железнодорожником, что тоже считалось престижным в середине прошлого века, а значит, если бы и его не расстреляли ни за что в 38-м, на него тоже можно было бы рассчитывать. Мои отец и мать не стартовали бы абсолютно нищими, как это было в начале их совместной жизни, и имели бы более радужные перспективы», — отметил музыкант.

Он добавил, что врачи не стали бы калечить его отца, ампутируя ногу, кроме того, «будучи талантливейшим изобретателем, отец бы не просиживал штаны за 120 рублей в конструкторском бюро периферийного завода, а подключился к работе какого-нибудь серьезного бюро, ведь он уже не считался бы „сыном врага народа“.

А мать Лозы не попала бы под сфабрикованное дело, связанное с тотальным дефицитом.

По его словам, он все равно бы стал музыкантом, только, работая во дворцах спорта, получал бы не 12 рублей с концерта, а весомую часть от сборов.

»Потом, когда мои песни разошлись миллионными тиражами, нормально организованные структуры по охране авторских прав заплатили бы мне не жалкие крохи, как в моей реальной жизни, а примерно такие же деньги, какие получали за то же самое в развитых странах авторы моего уровня».

Этим он мог бы обеспечить своих потомков до пятого колена и с уверенностью смотрел в завтрашний день, тем более, что пенсия у него была бы примерно те же 15 тыс. рублей, как сейчас, «но только в твердой валюте, какой оставался бы российский рубль, не приди к власти большевики».