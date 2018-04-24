«День резидента» провели в Технопарке «ЭЛМА»

В Технопарке «ЭЛМА» состоялся «День резидента», где резиденты технопарка рассказали о себе и завели полезные знакомства.

В мероприятии приняли участие более 30 компаний. Также организаторы пригласили представителей государственных и частных организаций, которые рассказали о мерах поддержки для бизнеса.

Большая часть компаний, заседающих в «ЭЛМА», не знакома с соседями, и это — упущенные возможности по кооперации, — так посчитали устроители мероприятия.

Посетителям «Дня резидента» рассказали о работе Департамента по мерам поддержки резидентов технопарков, а также о том, куда можно обращаться по самым разным вопросам. Так гостям рассказали о созданных правительством для помощи бизнесу организациях: «Малый бизнес Москвы» (МБМ), «Московский экспортный Центр» (МЭЦ), «Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства» (МФППП). Их представители также выступили на мероприятии и подробно перечислили предоставляемые услуги.

После кофе-брейка началась основная часть программы — выступления резидентов. Компании «ЭЛВИС», «Нейроботикс», «МКС», «Пикасо 3Д», «Лазеры и аппаратура» и другие рассказали о своих проектах и сферах интересов. Из зала задавались вопросы, шло активное обсуждение общих для всех проблем, в том числе санкций.

Мероприятие завершилось выступлениями компаний-резидентов, которые ориентированы на услуги для бизнеса и физических лиц. Все участники получили информацию об активных соседях по Технопарку и теперь у них больше возможностей для кооперационных проектов.