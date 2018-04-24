Почта России помогла вернуть французскому космонавту документы, украденные у него в Париже

Советский почтовый конверт 1982 года помог документам легендарного космонавта Жан-Лу Кретьена вернуться к владельцу.

Работники сортировочного центра Почты России в одной из почтовых емкостей, приехавших в Россию из Франции , кроме писем нашли ворох личных документов и старый потрепанный конверт с наклейкой на французском языке. Работники цеха собрали документы и передали их руководству, чтобы попробовать разыскать их владельца. Среди бумаг оказался паспорт гражданина Франции Жан-Лу Жак Мари Кретьена — первого француза в космосе, космонавта, работавшего на космической научной станции «Салют-7» в составе экипажа под руководством Владимира Джанибекова

«Когда мы увидели документы и поняли кому они принадлежат — просто не поверили своим глазам! Мы сразу сообщили о находке руководству и запросили информацию по владельцу. Каждый день через наш центр проходит миллион почтовых отправлений. За каждым из них стоит человек и его история. И совершенно невероятное чувство — осознавать, что ты принял участие в судьбе человека-легенды», — говорит начальник смены сортировочного центра Внуково Наталья Филина.

Вернуть документы, среди которых были удостоверение героя Советского Союза, подписанное Леонидом Брежневым , удостоверение пилота, военный билет, Почте России помог Мемориальный музей космонавтики. Через Французское космическое агентство (CNES) удалось разыскать Жан-Лу Кретьена, который был шокирован новостью, что его документы найдены в Москве

Оказалось, что чемодан, в котором находились документы, был украден у космонавта в аэропорту Шарль-де-Голль , когда он возвращался из поездки в Китай . Все эти годы месье Кретьен хранил самые важные документы в почтовом конверте, выпущенном в 1982 году в честь сотрудничества СССР и Франции в Космосе, подписанном на память членами экипажа корабля «Союз-Т6»: Владимира Джанибекова, Александра Иванченкова и Жан-Лу Кретьена. Они же значатся авторами изображения на конверте.

Вероятно, воры, обнаружив, чьи вещи оказались у них в руках, решили вернуть космонавту хотя бы документы и опустили их — как они были, в потертом конверте — в почтовый ящик. Сотрудники французской почтовой службы, не найдя на оболочке отправления ни данных получателя, ни марок, заметили на ней текст на русском языке — выходные данные конверта, наклеили на нее сообщение о возврате из-за отсутствия адреса и выслали не заклеенное письмо в Москву. И уже на сортировке Почты России неравнодушные сотрудники помогли удивительному письму найти получателя.

От имени Почты России передала документы Жан-Лу Кретьену руководитель департамента внешних коммуникаций предприятия Елена Барсегова на концерте «Покорители космоса», посвященном Дню космонавтики. На мероприятии присутствовали и его коллеги — члены совместного советско-французского космического экипажа Владимир Джанибеков и Александр Иванченков.

«Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе, — улыбнулся Жан-Лу Кретьен в момент передачи документов. — Спасибо большое отзывчивым и профессиональным сотрудникам Почты России. Некоторые из этих документов, действительно, уникальны, и мне было бы очень трудно их восстановить».

Документы, дубликаты которых месье Кретьен успел сделать, он передал в Мемориальный музей космонавтики, чтобы там сохранили память об удивительной почтовой истории.