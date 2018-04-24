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Жителей Самары на 1 Мая удивят необычной программой
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Жителей Самары на 1 Мая удивят необычной программой 

ТРК Губерния 1 час назад
Мир, труд, май! В Самаре День Весны и Труда отметят праздничным шествием. По традиции событие объединит представителей различных отраслей и профессий, жителей и гостей областного центра. Формирование многотысячной колонны начнется в 9 утра. Представители трудовых коллективов проследуют от улицы Ленинградской по Молодогвардейской до Студенческого переулка. Главной точкой маршрута станет площадь Куйбышева. Там уже после окончания шествия участников ждет программа «Танцующие автомобили», в которой полсотни моделей АВТОВАЗа — от новинок до машин, ставших историей — будут кружиться под зажигательную музыку. Представление покажут впервые. Кроме того, свое мастерство продемонстрируют лучшие каскадёры страны. А завершится программа еще одним парадным шествием — только автомобилей. Также участникам праздника предлагают воспользоваться мобильным приложением «Точка роста». Для этого нужно зарегистрироваться и зачекиниться на интерактивной карте с указанием промо-кода академической группы вуза или ссуза. Баллы за чек-ин будут учтены при формировании рейтинга участия групп в мероприятии. Наблюдать за действом зрители смогут с комфортом. Для них на площади Куйбышева установят трибуны. Вход — свободный. А вот движение машин будет ограничено с 6 утра 30 апреля до 10 часов вечера 1 мая. Стоянка автотранспорта тоже будет запрещена — с 18.00 29 апреля до 22.00 1 мая. Городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
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