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Лавров рассказал о попытках помешать сирийскому урегулированию
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Лавров рассказал о попытках помешать сирийскому урегулированию 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога в Сирии, заявил министр иностранных дел России перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.
«Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар», — приводит его слова РИА «Новости».
Лавров подчеркнул, что необходимо срочно согласовать коллективные меры в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии.
Глава МИД также заявил, что Россию сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.
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