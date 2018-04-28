Лавров рассказал о попытках помешать сирийскому урегулированию 

Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога в Сирии, заявил министр иностранных дел России перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.
«Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар», — приводит его слова РИА «Новости».
Лавров подчеркнул, что необходимо срочно согласовать коллективные меры в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии.
Глава МИД также заявил, что Россию сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.