Чижов: ракетные удары по Сирии не помогают политическому урегулированию в стране 

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Ракетные удары по Сирии не помогают политическому урегулированию в стране, а выгодны лишь военно-промышленному комплексу (ВПК), производящему вооружения. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов по прибытии в Брюссель на международную донорскую конференцию по Сирии.
"Ракетные удары по Сирии не помогают ничему, кроме ВПК, который эти ракеты производит", — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии последних ракетных ударов на процесс урегулирование в Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.
24 апреля в Брюсселе открывается донорская конференция по Сирии. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. Саму Сирию на конференцию не позвали.