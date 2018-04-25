Чижов: ракетные удары по Сирии не помогают политическому урегулированию в стране

"Ракетные удары по Сирии не помогают ничему, кроме ВПК, который эти ракеты производит", — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии последних ракетных ударов на процесс урегулирование в Сирии.