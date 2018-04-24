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Медведев надеется на появление интересных разработок в РФ в сфере беспилотного транспорта
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Медведев надеется на появление интересных разработок в РФ в сфере беспилотного транспорта 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Реализация дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) должна привести к появлению в России интересных разработок в сфере беспилотного транспорта и в целом в области интеллектуальных транспортных систем. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию, где обсуждается НТИ.
"Сегодня мы актуализируем дорожную карту проекта «Автонет» (в рамках НТИ — прим. ТАСС), она должна сосредоточиться не только на беспилотных технологиях в автопроме, хотя это важно и это действительно будущее [данной отрасли], но и помогать создавать новый рынок услуг, систем современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей, инфраструктуры", — сказал Медведев. По его словам, это достаточно сложная тема, за рубежом ведутся аналогичные изыскания и испытания — «что-то успешно, что-то не очень». «Цель нашего проекта — создать условия, чтобы интересные разработки появлялись и в нашем государстве», — продолжил премьер, пояснив, что проект «Автонет» призван создать среду, «где должны рождаться новые продукты и услуги в системе мониторинга транспорта, удаленной диагностики, навигации, помощи водителям, кибербезопасности» и так далее.
Говоря в целом о реализации проектов Национальной технологической инициативы, Медведев отметил, что нужно встроить их в государственные программы, на основе которых составляются федеральный и региональные бюджеты, а также привлечь к поддержке инноваций государственные компании и развивать образовательную платформу. «Очевидно, что запрос на такие усилия существует», — заключил премьер. В качестве хорошего примера Медведев привел работу столичного технопарка «Слава», на площадке которого проходит заседание президиума Совета.
Премьер также напомнил об инициативе создания инновационно-производственного кластера в Москве. «Об этом Сергей Семенович [Собянин, мэр Москвы] потом расскажет, что можно было бы сделать и для чего такой кластер мог бы использоваться», — отметил Медведев.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ранее в апреле глава правительства утвердил дорожные карты Национальной технологической инициативы на период до 2035 года по пяти направлениям — «Технет» (передовые производственные технологии), «Автонет» (беспилотный транспорт), «Маринет» (морской транспорт без экипажа), «Нейронет» (искусственные компоненты сознания и психики) и «Аэронет» (беспилотные летательные аппараты).
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