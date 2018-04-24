Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112»

"Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, — при дорожно-транспортных происшествиях. Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%", — сказал глава государства.

Рассказывая о результатах применения космических технологий для обеспечения безопасности на дорогах, Рогозин отметил, что считает «технически возможным совмещать системы „ЭРА-ГЛОНАСС“, „Безопасный город“ и „Система-112“. „Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода „Безопасного города“ к „Умному городу“. То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях“, — сказал он.