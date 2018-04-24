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Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112»
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Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Рогозиным поддержал идею зампреда правительства технически объединить системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112».
"Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, — при дорожно-транспортных происшествиях. Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%", — сказал глава государства.
Рассказывая о результатах применения космических технологий для обеспечения безопасности на дорогах, Рогозин отметил, что считает «технически возможным совмещать системы „ЭРА-ГЛОНАСС“, „Безопасный город“ и „Система-112“. „Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода „Безопасного города“ к „Умному городу“. То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях“, — сказал он.
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