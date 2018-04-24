Без воды из-за ветхого водопровода страдает деревня Карасёвка в Башкирии

На частые перебои с питьевой водой жалуются жители деревни Карасёвка в Ишимбайском районе Башкирии . Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По жалобе жителей деревни на постоянные перебои с водой, прокуратура Ишимбайского района провела проверку. И выяснила, что администрация района, ответственная за обеспечение питьевой водой населенного пункта, не определила организацию для обслуживания водопровода. В результате он износился и долго не ремонтировался. Трубы постоянно рвались, это приводило к перебоям деревни с водой.

Межрайонный прокурор обратился в суд, потребовав администрацию района в течение полугода провести конкурс по выбору обслуживающей организации и восстановить регулярное водоснабжение деревни Карасёвка. Суд принял позицию прокурора. Но чиновники подали на апелляцию.

Верховный суд Башкирии отклонил доводы чиновников райадминистрации об отсутствии их вины в произошедшем и утвердил решение Ишимбайского городского суда. Суд обязал власть района принять меры к обеспечению деревни водой.

Фактическое исполнение решения суда на контроле прокуратуры РБ.