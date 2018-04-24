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Без воды из-за ветхого водопровода страдает деревня Карасёвка в Башкирии
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Без воды из-за ветхого водопровода страдает деревня Карасёвка в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
На частые перебои с питьевой водой жалуются жители деревни Карасёвка в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По жалобе жителей деревни на постоянные перебои с водой, прокуратура Ишимбайского района провела проверку. И выяснила, что администрация района, ответственная за обеспечение питьевой водой населенного пункта, не определила организацию для обслуживания водопровода. В результате он износился и долго не ремонтировался. Трубы постоянно рвались, это приводило к перебоям деревни с водой.
Межрайонный прокурор обратился в суд, потребовав администрацию района в течение полугода провести конкурс по выбору обслуживающей организации и восстановить регулярное водоснабжение деревни Карасёвка. Суд принял позицию прокурора. Но чиновники подали на апелляцию.
Верховный суд Башкирии отклонил доводы чиновников райадминистрации об отсутствии их вины в произошедшем и утвердил решение Ишимбайского городского суда. Суд обязал власть района принять меры к обеспечению деревни водой.
Фактическое исполнение решения суда на контроле прокуратуры РБ.
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