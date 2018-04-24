Учащиеся гимназии № 45 стали победителями и лауреатами литературного конкурса «Le Salon poétique»

Ребята из гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма стали победителями и лауреатами городского литературного конкурса чтецов на французском языке «Le Salon poйtique», который проводится в рамках Фестиваля «Мир слова» и приурочен к празднованию Дня франкофонии.

В числе лучших на конкурсе оказались: Ушкар Диана — 2 место (9 классы); Головенко Андрей — 1 место в номинации «Выразительность» (10-11 классы); Ильягуева Софья — 2 место в номинации “ Выразительность” (8 классы); Федькина Варвара — 2 место в номинации “ Выразительность” (7 классы).