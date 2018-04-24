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Учащиеся гимназии № 45 стали победителями и лауреатами литературного конкурса «Le Salon poétique»
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Учащиеся гимназии № 45 стали победителями и лауреатами литературного конкурса «Le Salon poétique» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Ребята из гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма стали победителями и лауреатами городского литературного конкурса чтецов на французском языке «Le Salon poйtique», который проводится в рамках Фестиваля «Мир слова» и приурочен к празднованию Дня франкофонии.
В числе лучших на конкурсе оказались: Ушкар Диана — 2 место (9 классы); Головенко Андрей — 1 место в номинации «Выразительность» (10-11 классы); Ильягуева Софья — 2 место в номинации “ Выразительность” (8 классы); Федькина Варвара — 2 место в номинации “ Выразительность” (7 классы).
Церемония награждения состоялась во Французском Институте в России Посольства Франции в Москве.
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