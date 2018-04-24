С фасадов домов-памятников в Выборге уберут кондиционеры и антенны

Жителям Выборга , проживающим в домах, являющихся объектами культурного наследия, придется демонтировать спутниковые антенны и кондиционеры, установленные ими на фасадах зданий.

Об этом ivbg.ru рассказали в местной администрации. Требование снять антенны и кондиционеры также адресовано и к коммерческим организациям, располагающимся в этих домах.

В администрации напомнили, что основным документом, устанавливающим особенности использования объектов культурного наследия, является Федеральный закон № 73–ФЗ от 25.06.2002 (ред. от 29.12.2017 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации », в котором статьями 33, 41-44, 47.3 закреплены принципы неизменности облика объектов культурного наследия.

В частности, в законе отмечено, что собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия. Также необходимо обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия.

В случае неисполнения жильцами рекомендаций, подрядная организация, выполняющая ремонт фасада, самостоятельно демонтирует установленное оборудование.

Напомним, что годом ранее прокуратура Выборга выписала несколько административных предписаний управляющей компании из-за плачевного состояния фасадов зданий памятников культурного наследия.