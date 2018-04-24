В ИКИ РАН обсудили подготовку к миссии «ЭкзоМарс-2020»

Запуск миссии «ЭкзоМарс-2020» состоится летом 2020 года. Это второй важнейший этап «большого» российско-европейского проекта «ЭкзоМарс», главная задача которого — изучить «пригодность» Красной планеты для жизни.

Текущий статус всех элементов миссии, состояние работ по космическим аппаратам и приборам, а также план работ на ближайшее время обсудили на десятой встрече научной рабочей группы миссии «ЭкзоМарс-2020» в ИКИ РАН. Об этом сообщается на сайте института.

В 2020 году на Марс полетит тяжёлый марсоход с комплексом научной аппаратуры на борту. На планету он доставит специальный спускаемый аппарат — посадочную платформу с установленными на ней научными приборами. После схода марсохода он начнёт работать как самостоятельная долгоживущая научная станция, и у исследователей появится возможность сравнивать результаты наблюдений в нескольких районах планеты.

Сам марсоход и большинство приборов на нём изготавливают в Европе, посадочная платформа с комплексом научной аппаратуры — в России . На марсоходе будет установлено девять научных приборов, два из которых — инфракрасный спектрометр ИСЕМ и нейтронный спектрометр АДРОН-РМ — создаются в ИКИ РАН. Посадочную платформу изготавливают в НПО им. С. А. Лавочкина

«ЭкзоМарс» — первый совместный проект ГК «Роскосмос» и Европейского космического агентства и первый опыт полномасштабного сотрудничества, затрагивающего все этапы подготовки: от определения научных целей до совместной работы с данными.

На рабочую встречу в ИКИ приехали представители ЕКА, Европейского центра космических операций (ESOC) и Европейского центра космической астрономии (ESAC), компании Thales Alenia Space — головного подрядчика ЕКА по изготовлению марсохода, научные руководители экспериментов из стран-участник ЕКА. С российской стороны участвовали представители НПО им. С. А. Лавочкина.

По итогам встречи ее участники определились с планом работ в ходе подготовки проекта. Окончательный выбор места посадки миссии выберут на пятой встрече рабочей группы, которая состоится в ноябре 2018 года. Сейчас рассматриваются два варианта: равнины Оксиа и долины Мавра.