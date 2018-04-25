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Депутат назвал размер возможных штрафов за соблюдение санкций США
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Депутат назвал размер возможных штрафов за соблюдение санкций США 

Ведомости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Штрафы для компаний, соблюдающих на территории России санкции США, должны быть ощутимы, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в интервью парламентскому телевидению.
При определении размера штрафов за поддержку санкций Исаев предлагает ориентироваться на законопроект единороссов об ответсвенности социальных сетей за отказ удалить противоправный и недостоверный контент — документ предусматривает штраф для юрлиц до 50 млн руб.
«Это должны быть ощутимые штрафы. Понятно, что это не переход улицы в неположенном месте, над этим любая компания рассмеется — заплатит этот штраф и продолжит действовать подобным образом», — сказал Исаев (цитаты по «Интерфаксу»). Парламентарий отметил, что вопрос о размере штрафов еще обсуждается.
«Участие в этих антироссийских санкциях может быть политикой компании, и тогда [работающие в компании] отдельные физические лица в данном случае будут прикрываться трудовой дисциплиной: а что я такого сделал, это политика компании, я просто исполняю технически принятые ею решения», — добавил Исаев.
Законопроект о штрафах для юрлиц и об уголовной ответственности для физлиц за соблюдение антироссийских санкций на территории России предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Исаев рассказывал, что такой законопроект может быть подготовлен и принят Госдумой уже в эту весеннюю сессию. Нижняя палата парламента также разработала пакет поправок об ответных санкциях против США.
Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают контрагентам из любых юрисдикций проводить существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка под угрозой самим оказаться под санкциями.
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