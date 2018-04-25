Депутат назвал размер возможных штрафов за соблюдение санкций США

При определении размера штрафов за поддержку санкций Исаев предлагает ориентироваться на законопроект единороссов об ответсвенности социальных сетей за отказ удалить противоправный и недостоверный контент — документ предусматривает штраф для юрлиц до 50 млн руб.

«Это должны быть ощутимые штрафы. Понятно, что это не переход улицы в неположенном месте, над этим любая компания рассмеется — заплатит этот штраф и продолжит действовать подобным образом», — сказал Исаев (цитаты по «Интерфаксу» ). Парламентарий отметил, что вопрос о размере штрафов еще обсуждается.

«Участие в этих антироссийских санкциях может быть политикой компании, и тогда [работающие в компании] отдельные физические лица в данном случае будут прикрываться трудовой дисциплиной: а что я такого сделал, это политика компании, я просто исполняю технически принятые ею решения», — добавил Исаев.

Законопроект о штрафах для юрлиц и об уголовной ответственности для физлиц за соблюдение антироссийских санкций на территории России предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Исаев рассказывал, что такой законопроект может быть подготовлен и принят Госдумой уже в эту весеннюю сессию. Нижняя палата парламента также разработала пакет поправок об ответных санкциях против США.