Андрей Исаев рассказал, кого накажут за исполнение антироссийских санкций

— Андрей Константинович, против кого вводится ответственность? Неужели в России есть компании, готовые выполнять требования, по сути, направленные против них самих?

— Во-первых, есть иностранные фирмы, в которых работают российские граждане, являющиеся представителями этих компаний на территории нашей страны. Также есть некоторые российские компании, которые сейчас, ссылаясь напрямую на американские санкции и боязнь угодить в чёрный список, отказываются от исполнения своих финансовых обязательств или заключения договоров с партнёрами, против которых эти санкции применяются.

Мы считаем эти санкции противозаконными. Они приняты в нарушение всех норм международного права и не одобрены ни одной структурой Организации Объединённых Наций . А исполнение законов США , направленных на подрыв национальных интересов и суверенитета России, а также ущемления прав граждан, в нашей стране недопустимы.

На территории и в пределах юрисдикции Российской Федерации должна быть уставлена ответственность за подобного рода действия. Идею об этом высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин , и многие депутаты её разделяют. Мы готовы подготовить соответствующий законопроект.

— Это будут поправки во внесённый в Госдуму 13 апреля законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США?

— Нет, документ не может быть внесён в качестве поправок в законопроект «об антисанкциях», потому что поправки в уголовное законодательство или в Административный кодекс должны приниматься отдельным законом. Соответствующие законопроекты нами могут быть разработаны уже в ближайшее время.

— Строгое будет наказание?

— Для физических лиц, целенаправленно исполняющих американские санкции, то есть наносящих ущерб таким образом интересам граждан России, ответственность пропишут в Уголовном кодексе. Конкретные меры будут обсуждаться. А для юридических лиц, которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотрят административную ответственность. Штрафы планируются очень высокие.

— Как быть россиянам, которые работают в этих компаниях? Получается, они тоже могут быть привлечены к ответственности?

— Если руководство компании отдаёт сотруднику приказ убить человека, что он должен сделать в таком случае? Выполнить приказ, чтобы не потерять работу? Если он это сделает, то подпадёт под действие Уголовного кодекса. Так и здесь, руководство компании не вправе заставить человека нарушить закон.

Соответствующие законопроекты нами могут быть разработаны уже в ближайшее время.

Наоборот, в данном случае присоединение фирмы к антироссийским санкциям будет основанием для наших граждан отказываться от исполнения подобного рода преступных приказов.

— Увольняться с такой работы?

— Вовсе нет. Компания просто будет знать, что она не может издать такого распоряжения, потому что российские граждане и любые лица, находящиеся на территории России, этот приказ исполнить не смогут, так как попадут под уголовную ответственность.