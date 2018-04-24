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Проект «Московское долголетие» развернется на площадке библиотеки №150
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Проект «Московское долголетие» развернется на площадке библиотеки №150 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Библиотека района Братеево присоединится к программе «Московское долголетие». Об этом нашей редакции рассказала главный библиотекарь Раиса Кущик.
По словам Раисы Владимировны, библиотека организует вокальное обучение для горожан старшего поколения. Так, жители района Братеево смогут посещать занятия, где будут изучать историю и творчество знаменитых исполнителей, а также проявлять свои вокальные данные в караоке.
— На занятиях мы будем знакомить наших гостей не только со знаменитыми артистами, но также расскажем об истории создания любимых шлягеров, — добавила Раиса Кущик. — Также на уроках по вокалу будем рассказывать о биографии и творчестве популярных советских музыкантов. Встречи будут проходить дважды в неделю — по вторникам и пятницам, а записаться можно в нашей библиотеке, а также в филиале «Братеево» ТЦСО «Орехово».
Как отметила главный библиотекарь, участвовать в проекте «Московское долголетие» библиотека будет совместно с ТЦСО района.
— Решили присоединиться, поскольку давно сотрудничаем с центром социального обслуживания района — например, часто проводим мероприятия в центре реабилитации. Ну, и здесь не хотим оставаться в стороне. Сейчас ведется запись в первую «пилотную» группу по пению.
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