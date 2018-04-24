Три торговых объекта в формате комьюнити-центров спроектирует и построит ГК «А101» в ТиНАО

Три торговых объекта в формате комьюнити-центров спроектирует и построит ГК «А101» в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Группы компаний со ссылкой на руководителя управления социально-экономического развития территории ГК «А101» Марину Гордееву.

«ГК «А101» (входит в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева ) спроектирует и построит на территории ТиНАО три торговых проекта в формате комьюнити-центров», — приводятся в сообщении слова М. Гордеевой. Она также отметила, что сейчас компания находится на стадии формирования концепций. «Основная идея в том, чтобы наполнить теряющий актуальность классический формат торгово-развлекательных центров новыми смыслами и технологиями, которые помогут создать принципиально новый характер коммуникации между владельцем ТРЦ, арендаторами и посетителями. Если три пилотных проекта окажутся удачными, то концепция ляжет в основу всех торгово-развлекательных комплексов, которые мы планируем построить в рамках своего земельного банка в ТиНАО», — пояснила М. Гордеева.

По мнению эксперта ГК «А101», в ТРЦ нового типа собственно торговая функция должна быть разбавлена должна возможностями для кругологодичного досуга, творчества и самореализации.

«Планируется, что новая стратегия может повысить эффективность торгового объекта на 10-20%», — добавила М. Гордеева.