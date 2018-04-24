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«Акрон» в мае начнет проходку шахтных стволов на Талицком калийном участке в Прикамье
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«Акрон» в мае начнет проходку шахтных стволов на Талицком калийном участке в Прикамье 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе корпорации. Ранее председатель совета директоров компании Александр Попов заявил на конференции Sberbank CIB в Москве: «По калию посмотрим, как рынок отреагирует на новые объемы, которые в ближайшее время даст »ЕвроХим», как рынок отреагирует на информацию о том, что «Акрон» буквально в ближайшие недели начнет проходку своих стволов на Талицком калийном участке».
По словам Попова сейчас проводится заморозка стволов для предстоящей в мае проходки.
ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК, дочерняя структура ГК «Акрон») в 2008 году получила лицензию на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС) в Пермском крае. Согласно проекту, предполагается строительство рудника и надземного комплекса, включающего горно-обогатительный комбинат (ГОК). Проектируемая мощность — 2 млн тонн хлористого калия в год. Начать добычу руды компания планировала в 2021 году, выйти на проектную мощность в 2025 году.
Объем инвестиций в проект составляет 1,8-2 млрд долларов. В марте на Палашерском участке ВКМКС начал свою работу «Усольский калийный комбинат», входящий в состав «Еврохима». Первые партии хлористого калия планируется выпустить в течение второго квартала года.
Фото: acron.ru
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