Воронежские наркоманы расплачиваются за «синтетику» криптовалютой 

С начала года количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выросло на 45%. Воронежские наркоманы расплачиваются за синтетические запрещённые вещества криптовалютой. О борьбе полицейских с цифровыми дилерами рассказал начальник управления наркоконтроля Александр Попков. По его словам, так называемую «синтетику», как и прежде, в основном везут из Москвы. Запрещённые грузы регулярно перехватывают в пути. Только в этом году изъяли 34 кг. А вот поймать продавцов непросто. Они ловко скрываются в интернете. По данным полиции, с начала года количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выросло на 45%. При этом число зарегистрированных наркоманов наоборот сократилось и впервые с 2011 года не превышает по области 13 тыс. человек.
В целом же торговцы запрещёнными веществами становятся всё более технологичными, изобретательными и организованными. В их подпольных предприятиях, со сложной структурой и десятками сотрудников, иногда даже есть рекламный отдел. — В преступные структуры обычно входят организаторы интернет-магазина, диспетчеры, координирующие деятельность других участников, курьеры, доставляющие наркотические средства в регионы, оптовые закладчики, розничные закладчики, а также рекламщики, изготавливающие трафаретные надписи на тротуарах, стенах домов, на сайтах. Наша задача — установление всех звеньев преступной цепочки, — пояснил начальник управления наркоконтроля ГУ МВД России по Воронежской области Александр Попков.