В США рассказали, как искусственный интеллект увеличит риск ядерной войны

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Развитие искусственного интеллекта способно привести к увеличению риска ядерной войны. К такому выводу пришли исследователи из американского аналитического центра RAND Corporation.

Во времена холодной войны сверхдержавы удерживало от конфликта осознание того, что сторона, против которой применят ядерное оружие, ответит аналогичным образом. Таким образом, пока у каждого участника противостояния есть возможность ответить ударом на удар, ситуация остается стабильной.

Однако, если одна из сторон больше не может гарантированно нанести ответный удар или предполагает, что лишилась этой возможности, ситуация становится значительно более опасной: в таком случае государство может ответить на угрозу разработкой новых видов вооружений или даже превентивным нападением.

Опасность искусственного интеллекта, по мнению аналитиков, заключается в том, что он из-за некорректных или неполных данных может неверно оценить возможности потенциального противника.

"Благодаря новым возможностям искусственного интеллекта люди на одной из сторон способны прийти к выводу, что они проиграют, если будут колебаться. Это может усилить искушение нажать на «ядерную кнопку». В этом случае из-за искусственного интеллекта риск войны увеличится, даже если последнее слово все еще будет оставаться за человеком", — пояснил один из авторов исследования, эксперт RAND Corporation Эдвард Гейст.

Таким образом, развитие искусственного интеллекта может в значительной мере подорвать существующие основы системы ядерного сдерживания. Для предотвращения подобного развития событий потребуется сотрудничество ядерных держав, заключают исследователи RAND Corporation.