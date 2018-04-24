«Деревья просто уничтожили»: место для прогулки с детьми на Тополинке зачистят от клещей

Рабочие начали зачистку пустыря между новостройками на северо-западе Челябинска . В управляющей компании «Тополинка» объясняют, что делают это для удобства жителей и эффективной обработки микрорайона от клещей. Но читатели 74.ru пожаловались, что коммунальщики уничтожают здоровые деревья.

Работы на участке, расположенном в квартале Академика Королёва — Академика Макеева — Братьев Кашириных — 250 лет Челябинску, начались 23 апреля. Обеспокоенные жители соседнего дома №23 на Макеева сфотографировали последствия зачистки.

В УК заверили, что кусты проросли в дорожки и мешали мамам с колясками

— Управляющая компания решила облагородить территорию в микрорайоне, для этого они не стали убирать сорняки, а решили подойти к делу кардинально и вырубили деревья. Объясняют это тем, что они портят вид и нужно бороться с порослью, — рассказал житель соседнего дома Дмитрий. — Рядом остались кусты с человеческий рост, а здоровые деревья все просто уничтожили.

Пресс-секретарь группы компаний «Тополинка» Ольга Счастная рассказала, что сегодня очистка этой площадки от травы продолжилась. Работы начались по обращению жителей микрорайона.

Поле очищают, чтобы обработать от клещей

— Этот участок принадлежит администрации Центрального района. По просьбе жителей мы расчищали дорогу между пустырём и детсадом, потому что было прорастание в асфальт, и мамочкам с колясками неудобно там гулять, — объяснила Счастная. — Убирали только поросль высотой до полутора метров. Кроме того, сам пустырь расчищают для обработки от клещей. К нам на сайт поступает очень много заявок по этому поводу, и мы обязаны обработать территорию.

Поросль, как утверждают в УК, не превышала полутора метров

Клещи этой весной в разы активнее, чем в прошлом году. В областном управлении Роспотребнадзора зафиксировали уже 115 пострадавших, в том числе 46 детей. К этому же времени в 2017-м их было 24. По данным ведомства, сейчас повсеместно ведётся очистка парков, скверов, прогулочных зон от мусора для дальнейшей обработки от клещей.

Житель соседнего дома убеждён, что уничтожены уже полноценные деревья

Где поставить прививку и как правильно одеваться на природе — в нашем материале. 74.ru подготовил инструкцию, где и по какой цене в Челябинске проверить клеща на энцефалит.