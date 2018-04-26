Кто такой Кабец и почему его назначили временным главой Первоуральска

Первоуральске четвертый раз за десять лет сменяется власть. Глава городского округа Валерий Хорев подал в отставку. Однако уже спустя несколько дней ему нашли временную замену, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал»

Депутаты первоуральской городской думы единогласно приняли отставку Хорева. Временно исполняющим обязанности главы ГО был назначен Игорь Кабец, до этого занимавший должность замглавы по инвестиционному развитию.

В городской администрации Кабец начал работать с конца декабря 2017 года. До этого, с 1994 года, он работал на Новотрубном заводе. На производстве он вырос от ученика токаря до начальника цеха.

По мнению Игоря Кабеца, опыт работы руководителем на заводе может помочь ему в муниципальном управлении. «Я руководил проектом по производству полимерных труб. Потом, будучи начальником трубоволочильного цеха, реализовывал проект по выпуску длинномерных труб, в том числе для атомной энергетики. Когда создавался „Железный Озон 32“, руководил проектом по созданию центральной испытательной лаборатории сталеплавильного цеха. Потом работал начальником баллонного цеха, отвечал за ряд стратегически — важных проектов. Умею ставить цели, определять желаемый результат, анализировать ресурсы и просчитывать риски. Разумеется, когда речь идет о городе — это другая степень ответственности. Но и на заводе она была высокой, поэтому сложностей не боюсь. К тому же работать буду в команде, а в администрации много успешных управленцев», — спустя месяц после назначения рассказывал Кабец в интервью.

Временному главе Первоуральска 41 год. Игорь Кабец женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, глава Первоуралського городского округа Валерий Хорев подал в отставку 24 апреля. Администрацей он руководил с сентября 2016 года, сначала — в роли исполняющего обязанности, а затем — в роли полноправного главы города. «Последние годы наш город стремительно менялся к лучшему. Мы ремонтировали дороги, строили новые дома и приводили в порядок школы. Нам многое удалось. Я желаю Первоуральску всего самого лучшего, дальнейшего развития и процветания. Верю, что позитивные преобразования будут продолжаться дальше. Спасибо вам за помощь и поддержку», — заявил Хорев в своем обращении к первоуральской гордуме.