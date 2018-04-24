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Глава Первоуральска уходит в отставку
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Глава Первоуральска уходит в отставку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Первоуральская Валерий Хорев решил сложить полномочию по собственному желанию. Он уже направил обращение в городскую думу, решение будет принято 26 апреля, сообщает «Первоуральск-Онлайн».
Хорева назначили главной города в октябре 2017 года, хотя с сентября 2016 года он исполнял обязанности. Ранее эту должность занимал Николай Козлов. Ранее был уволен заместитель Хорева, который попал в поле зрения прокуратуры после того, как вместе с другим сотрудником предоставил себе и родственникам в аренду 20 земельных участков.
Также было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Первоуральска Константина Гартмана, который подозревается в покровительстве копании в получении муниципальных земельных участков в обход необходимых конкурсных процедур. В качестве взятки он получил 800 тысяч рублей.
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